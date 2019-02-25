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燦坤開放S10線上購物＋全門市預購　獨家送1萬3原廠配件、舊換新最高手機免費

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▲▼Galaxy S10。（圖／記者邱倢芯攝）

▲燦坤線上購物與全台灣門市開放Galaxy S10手機預購。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

燦坤宣布，自今（25）日開始在在燦坤線上購物以及全台300家門市同步開放S10手機預購，凡於2/25～3/4預購三星S10任一款手機，燦坤獨家再送總價值1萬3千元的三星原廠配件(含充電板、行動電源、 LED智能背蓋、256GB記憶卡、Gear Buds 2019 藍牙耳機)，並可再高分期0利率。

與此同時，為搶攻三星手機舊有客戶的市場，燦坤也推出了三星手機舊換新方案，消費者可以多個三星裝置像是手機、穿戴裝置、平板電腦折抵一支新手機，最高可以S10免費帶回家，全台燦坤門市皆能鑑價。

燦坤觀察此次三星十週年旗艦手機S10系列商品S10e、S10、S10+發表後，已引發消費者詢問熱潮，預期銷量將優於上一代S9成長3倍，認為此系列手機能滿足不同消費者的需求，甚至看好新色綠色能吸引大批消費者購買。

而燦坤發現近一年消費者偏好選擇購買旗艦機空機，旗艦機空機銷量連年翻倍成長，且觀察旗艦機的使用者因影片及相片檔案的堆疊有大容量的儲存需求，故規劃送256GB記憶卡及LED智能背蓋等原廠贈品。從歷年銷售數據也發現，每當三星發表新機的同時推出舊換新活動，高額的折抵金額能增添不少吸引力刺激消費者換機，舊換新帶動的銷售量已逐年成長3～4成。

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關鍵字：燦坤,S10,Gear Buds

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