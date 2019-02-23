影／三星Galaxy S10預購開跑！電信三雄推預購優惠搶市

▲Samsung Galaxy S10系列集十年技術力大成，Galaxy S10+採用6.4吋Dynamic AMOLED 19:9 O極限全螢幕，成就更震撼的視覺饗宴，並搭載10MP、8MP景深雙鏡頭前相機，大幅刷新自拍體驗。（圖／三星提供）

科技中心／台北報導

眾所矚目的三星年度旗艦新機Galaxy S10系列旗艦新機，將於3月8日起正式在台上市，也成為電信商的主力戰場；中華電信、遠傳分別推出無線閃充充電板、Galaxy Buds真無線藍牙耳機等限量早鳥禮，台灣之星則以月付799元吃到飽方案搶市。

Samsung Galaxy S10系列集十年技術力大成，Galaxy S10+採用6.4吋Dynamic AMOLED 19:9 O極限全螢幕，成就更震撼的視覺饗宴，並搭載10MP、8MP景深雙鏡頭前相機，大幅刷新自拍體驗；Galaxy S10則採用6.1吋Dynamic AMOLED 19:9 O極限全螢幕。Galaxy S10+與Galaxy S10更是首度配備12MP廣角雙光圈、12MP望遠、16MP 超廣角三主鏡頭相機的三星旗艦機種。

▲三星年度旗艦新機Galaxy S10系列旗艦新機，將於3月8日起正式在台上市，圖為S10反向無線充電功能。（圖／三星提供）

中華電信為業界唯一銷售S10全系列之電信業者，並獨家銷售頂規Galaxy S10+ 512G，以及輕量Galaxy S10e 128G。

中華電信表示，於指定領機期間，消費者只要至門市購機，即可獲得限量早鳥禮，包含無線閃充充電版﹙市價1,190元﹚及雙向閃電快充行動電源﹙市價990元﹚。另亦可上網登錄獲得開賣禮Galaxy Buds真無線藍牙耳機﹙市價4,990元﹚。

在這波預購方案中，台灣之星的資費方案頗為吸睛。自即日起至3/7(四)23：59為止，凡至台灣之星全台虛實通路預購申辦SAMSUNG Galaxy S10/S10+手機，搭配4G勁速隨你講方案：(1)新申裝/攜碼/續約申辦搭配月租$999或$1,199資費，可享終身月租費每月折$200限定優惠，每月只要$799或$999即可享網速最高500Mbps不限速上網吃到飽，語音網內免費、網外/市話爆送最高1000分鐘。

(2)T-Club禮程VIP續約申辦：月租$999(原月租$1,199)起，獨享手機專案價最高折$12,000優惠，最低$0就可入手三星年度旗艦機皇，相較過去最高再折$6,000的優惠，此次直接雙倍折扣；還可獨享免預繳、優先取貨等禮遇。

▲三星年度旗艦新機Galaxy S10系列旗艦新機，將於3月8日起正式在台上市，圖為台灣之星SAMSUNG Galaxy S10/S10+手機預購資費方案。（圖／台灣之星提供）

另外，在遠傳全台實體與網路門市預購的星粉，不僅可享3月6日優先取貨，還有電力十足限量組(市價$2,180)，至三星官網登錄再送Galaxy Buds真無線藍牙耳機(市價$4,990)等早鳥禮。四月底前刷遠傳friDay聯名卡購機，還可獨享電信帳單最高10%回饋。