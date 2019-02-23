同樣是指紋辨識　三星Galaxy S10超聲波辨識技術為何更強

▲ Galaxy S10 的超聲波指紋辨識技術更安全。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

最近的手機大多都設置了螢幕下指紋辨識，但辨識技術卻是大有不同。從前的電容式指紋辨識、光學式指紋辨識都容易被造假，而到了到三星Galaxy S10、Galaxy S10 +搭載的「超聲波指紋辨識」技術，辨識成功率與安全性都大幅提高，強壓其他指紋識別技術。

根據外媒CNET報導，這種「3D聲波感應」技術的工作原理是將聲波從皮膚上反射彈回感應識別器，它可以在黑暗的夜晚或高光的白天通過水、乳液和油脂捕捉細節。高通還稱它比之前在其他手機中看到的光學指紋感應器更快、更安全，這是因為超聲波讀取器可以對構成皮膚的所有脊（指紋突起處）和谷（指紋凹下處）進行3D捕捉，而2D圖像（基本上是照片）是光學讀取器使用光捕獲的。

在「超聲波指紋辨識」技術中，當用戶手指觸碰超聲波指紋感應器時，它會發出聲波並反射回皮膚，因為皮膚表面不平坦，成為了具有山脊和山谷的獨特圖案，當這些超聲波反彈回處理器時，處理器可以根據從皮膚反彈的聲波壓力數據來映射指紋，具體來說，超聲波感應器模組根據用戶指紋的山脊和山谷計算不同的電壓水平並繪製出數據，形成指紋的細節豐富的3D圖像。聲波還可以檢測您的血流，並拒絕斷開的手指複印，更不會被假手指或合成皮膚所欺騙。高通聲稱其超聲波指紋感應足夠強大，可以在掃描指紋時獲得4毫米深的數據資料，而這已經小到了毛孔的水平。

▲ 超聲波指紋辨識模組可以建構3D解鎖圖像。（圖／記者邱倢芯攝）

至於「光學指紋感應技術」，則是將光線反射到您的手指並返回到感應器，感應器將數據解釋為2D圖像，它基本上是用「手指拍照」來確定山脊和山谷的圖案，但專家表示，這種方法更容易被照片、指紋轉移（例如有人抬起你的指紋）或假肢指紋所騙。而「電容式指紋感應技術」與手機觸控螢幕的原理相同，手指的碰觸會讓螢幕上的微量電荷消失，從而感知您正在觸摸的位置，整個掃描儀中的電容器通過測量電荷，將這些電荷的模式與用戶註冊的手指相匹配，以檢測手指脊的位置。

超聲波螢幕指紋識別器是手機設計中的一個熱門趨勢，因為它們不佔用手機面版上的任何空間，並且比手機電源按鈕或後殼上嵌入的感應器需要更少的空間，這個設計很好地符合手機全螢幕的目標，讓手機幾乎看不到邊框。

高通公司移動技術高級副總裁Alex Katouzian在12月份的Qulalcomm夏威夷年度技術峰會上表示「安全和生物識別技術已經快速融入移動平台，這是指紋技術的未來。」

▲ 此次Galaxy S10+並未支援虹膜辨識功能。（圖／記者邱倢芯攝）

在其他生物識別技術部分，從前的三星為了對比蘋果的Face ID，曾經使用競爭技術掃描用戶虹膜，自Galaxy S7以來虹膜掃描就已存在，但已經在新手機中刪除。Galaxy S10系列手機使用Google Android中的第三種方法，它基本上以拍攝臉部照片作為識別標準。Face ID和虹膜掃描被認為足夠安全，可用於行動支付，但Android Pie中的臉部識別選項不支援行動支付，因為Google認為臉部解鎖是為了方便，但它不會給你強有力的保護，另外也有傳言稱Google可能會將3D臉部掃描設置到下一個Android的更新系統Android Q中。

在三星本次發表的Galaxy S10系列新手機中，只有Galaxy S10和Galaxy S10 +支援超聲波識別，為兩支手機帶來更快、更安全的解鎖方式；而Galaxy S10 E則是在電源按鈕上有一個傳統的電容式指紋識別器，使用電容式指紋識別技術。