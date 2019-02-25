逼戒母奶！1歲兒被狠媽拿皮帶「打成遲緩兒」　全身瘀傷還狂吐

▲狠媽訓練寶寶戒母奶，直接拿棍棒打。（圖／取自免費圖庫negativespace）

社會中心／綜合報導

高雄一名23歲的蘇姓小媽媽日前未婚生子，但因為工作不方便餵母奶，想讓孩子提早戒掉，便在1歲3個月時改餵奶粉或一般食物，但是孩子因為不想吃而哭鬧，蘇女便拿棍棒、皮帶等物毆打，造成孩子腦出血、全身多處瘀傷。該女在一審被依犯重傷罪判刑5年半，上訴二審後改依傷害罪判3年半，可上訴。

蘇女在4年前與一名黃姓男子交往，並生下兒子，兩人同居高雄市區。2015年12月，蘇女帶兒子回娘家，蘇女母親，也就是孩子的外婆發現，孫子全身瘀青且不時嘔吐，立即帶去看醫生，診斷後發現還有脫水、無法自行排尿等嚴重症狀，轉送聯合醫院、高醫，最後孩子住進加護病房治療。

院方還發現，這名才1歲3個月大的孩子右側頂骨有明顯硬腦膜下出血，雙側視網膜也有出血，前額、臉頰、眼眶以及全身多處都有瘀傷，高度懷疑是遭到虐待，因此啓動兒虐防治機制。另外，孩子還被診斷出有發展遲緩症狀。



蘇女事後供稱，是因為工作忙碌，沒有時間親餵母乳，才想要讓孩子戒掉母乳，但是兒子反而一直哭鬧，不願意吃奶粉泡的奶或是其他食物，因此持棍棒或是皮帶毆打耳朵、腿部及臀部。對於頭部的傷痕她則辯稱，是因為原本想要打背部，不小心攻擊到後腦勺，並不是朝著頭直接打。

法官批評提到，受害的孩子僅1歲3個月大，無反抗能力，且發育尚未成熟，頭部可能會受到重傷，重判5年半徒刑。蘇女則喊冤上訴，高雄高分院傳喚蘇女父親作證，他提到，外孫比起去年進步很多，現在可以唱歌，咬字發音清楚，也可以跟其他小朋友溝通，老師也認為難以辨認有無嚴重減損健康，最後法官改判蘇女3年半徒刑。