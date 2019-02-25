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「她身上被政府裝了微晶片」　瘋爹拿錘子敲死2歲女兒

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▲ 約瓦尼斯聲稱要拆除女兒身上的晶片，持鐵槌將她狠狠打死 。（圖／翻攝自奧蘭治警局）

國際中心／綜合報導

美國德州（Texas）最近發生一起殺童案。26歲父親約瓦尼斯（Yovahnis Roque）18日在奧蘭治的家中，突然間就拿起鐵鎚朝自己年僅2歲的女兒猛擊，造成小女孩當場慘死。警察接獲報案趕到時，發現約瓦尼斯全身赤裸、沾滿血跡，神情有些 恍惚，更聲稱「之所以殺人，都是被政府所逼的」。

據《太陽報》23日報導，警長羅伯特（Robert Enmon）提到，約瓦尼斯的母親在發現兒子殺害孫女後，第一時間就急忙打電話報警，他們趕到後，隨即也在約瓦尼斯家中的衣櫥內發現了女孩的屍體，「案發現場簡直就是一場噩夢，是我職業生涯29年來所遭遇最恐怖的罪行。」

「是政府逼我這麼做的！」約瓦尼斯事後歇斯底里的向法官宣稱，自己並非要殺害女兒，是因為她身上被「安裝」了一塊微晶片，為了拆除這塊微晶片，脫離政府的控制，才會拿鎚子敲擊女兒。

▲ 約瓦尼斯2歲大的女兒被鐵鎚砸死，塞在衣櫥內。（圖／翻攝自奧蘭治警局）

「他發給我一堆跟世界末日有關的奇怪訊息。我在邁阿密剛認識他的時候，他不是這樣子的。」約瓦尼斯的朋友阿伯納（Abner Santiago）透露，約瓦尼斯這陣子在精神上似乎有些異常，在犯案前還寄給他一系列的詭異訊息，其中一則甚至提到，「你要做好準備，因為一場全球性的戰爭即將開始。」

據了解，約瓦尼斯的妻子瑞秋（Rachel Foster）在2016年因為一場嚴重的車禍喪命，約瓦尼斯也受了重傷，可能就是從那時候起，他的精神開始出現異常。對此，瑞秋的母親迪莉婭（Delia Foster）也憂傷的說到，先是女兒去世，現在輪到孫女，讓她深感空虛，「這一切令人沮喪了，我覺得太可怕了！」

目前約瓦尼斯正被關押在奧蘭治縣監獄中，法官裁定保釋金為200萬美元（約新台幣6154萬元）。

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關鍵字：虐童,殺童案,微晶片,Yovahnis Roque

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