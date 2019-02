與排泄物共存！美魔鬼父母凌虐13名子女認罪　監禁25年起跳

實習記者鄭佩玟/綜合報導

美國加州在2018年1月15日驚爆一宗位於洛杉磯的虐童案,56歲的大衛與49歲的露意絲以極度殘酷的手段,長年囚禁、凌虐13名子女,並讓他們與排泄物共處一室、禁止吃東西導致生長停滯。終於,這對夫婦在22日於河濱郡高等法院認罪,將面臨至少25年的監禁。

據《CNN》報導,特賓夫婦去年一月被捕。當時他們17歲的女兒逮到機會逃跑,到距離洛杉磯96公里的東南小鎮佩里斯(Perris)撥打119求救。這13名2至29歲的子女被發現時,都嚴重營養不良且體重不足,甚至好幾個月沒洗澡,主因是長年被毆打、被禁食,不是被綑綁在床上,就是被關在籠子裡。

▼美國加州恐怖虐童夫妻。(圖/路透)

在聽證會上,母親路易絲(Louise Turpin)不知是否因羞愧,臉不僅脹紅還發出啜泣聲,但丈夫大衛(David Turpin)卻面無表情。河濱郡(Riverside County)的檢察官海斯特林(Mike Hestrin)表示,兩人將被判處終身監禁,「被告糟蹋生命的程度,等同於一級謀殺罪,所以我認為這個判決相當合理。」

特賓一家人過著孤僻又低調的生活,直到17歲的女兒從窗戶逃出來求救,特賓夫婦駭人的虐童行徑才曝光。他們在2011年面臨破產,大衛曾擔任軍火大廠洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和諾斯羅普格魯曼(Northrop Grumman)的工程師,而路易絲是家庭主婦。

報案時,逃脫的女兒在電話中表示,兩個妹妹和一個弟弟仍被綁在床上,真的受不了了,「他們晚上醒來時都會哭鬧,一直叫我打電話求救。」少女以尖銳的聲音歇斯底里地說道。接獲案件的警方抵達這案發現場時,兩名小女孩才因胡亂被鬆開,但22歲的兒子還被拴在床上。他告訴警方,他們是因為被懷疑偷食物和不尊重,所以被懲罰。

報案時,女兒甚至不知道自己的住址。特賓夫婦向州申報小孩都「在家自學」。事實上,最年長的孩子今年已經30歲,智力卻只有國小三年級的程度。另外,許多小孩都有營養不良、生長停滯、肌肉流失的健康問題,11歲的女孩手臂只有嬰兒般粗細。

David and Louise Turpin, parents of 13 in California house of horror, plead guilty to torture and will be jailed for at least 25 years https://t.co/tXn9M55XeQ pic.twitter.com/xn5gys9ve8