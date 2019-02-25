蘇貞昌「一隻掃帚打仗」　國民黨：把軍人性命當兒戲

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌22日率內閣團隊赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆詢問若戰爭發生時海底電纜被切斷該如何因應，蘇貞昌回應，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」，甚至說「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，此話完全不負責，把軍人性命當兒戲，「民進黨政府要糟蹋軍人到什麼程度？」

洪孟楷出示資料表示，今年1月14日公布的108年全民國防之旅營區開放計劃書，四項活動並未包括台北港，但不到兩個禮拜後，卻在1月29日火速招標加開一場軍事操演，並且要動用宜蘭艦、桃園艦，還有康定級軍艦、快艇，以及陸軍專校戰鼓隊表演、陸戰隊、爆破中隊、幻象戰機衝場等活動。

他批評，動員數百人，預算規模更難以估計的活動，居然可以不在年度計畫內，兩週內就產生？且根據國防部內部透露，活動規劃後還需向立委辦公室報告才能執行，此行為根本拿軍人當成樣版、當工具。

洪孟楷也指出，蘇貞昌院長上週說拿掃帚來打仗，更是把軍人性命當兒戲；如果真的戰爭發生，當需要一位行政院長拿掃把打仗時，那是已經有多少軍人性命被犧牲了？請教行政院有評估過嗎？請教國防部有推算過嗎？民進黨號稱「全民國防」，把話說得好聽，但近來不斷的煽動準戰爭的氣勢，完全不負責任。

他強調，會講出這些話的民進黨，大概還是不懂去年九合一選舉為何大敗？他認為，和平才是兩岸應該共和追求的目標，戰爭是災難，不是奪權的遊戲、更不是選舉操弄的工具，國軍是保家衛國的第一線，也絕對不是選舉造勢的工讀生，憑什麼讓民進黨的特定政治意識來隨便濫用軍人；他敬告民進黨停止「糟蹋軍人」、停止「輕忽國防」。

▼蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）