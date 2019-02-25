川金二會在即「北韓還是威脅嗎？」　重點Q＆A一次看

▲ 美國總統川普與北韓領導人金正恩去年6月首次會面。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

第二次川金會27日、28日在越南河內登場，北韓領導人金正恩目前乘坐裝甲火車，預計26日凌晨1至2時通過中越邊境；美國總統川普則會於美東時間25日一早啟程。此次會談的重點之一是朝鮮半島的無核化進程，去年6月的川金會後，川普曾說北韓「不再是核威脅」，然而美方情報單位卻多次表示，金正恩政權仍持續擴大核武能力。以下整理川金會的幾大重點問題：

第一次川金談了哪些重點？

第1，美國與北韓將會建立新的「美朝關係」，致力追求雙方人民國家的和平與繁榮。

第2，兩國將共同努力，建立朝鮮半島持久穩定的和平制度。

第3，重申2018年4月27日的板門店宣言，北韓致力於實現朝鮮半島的完全去核化。

第4，美國與北韓承諾歸還所有被俘與失蹤的軍人遺體，包含已經確認身分的。

上次的「贏家」是誰？

多數學者分析，上一回合「金正恩贏了，川普輸了」，原因是雙方沒有談到太多實質性的問題，川普原先堅持的「完全的、可驗證的、不可逆的非核化」（CVID）最後也微調；反觀金正恩讓川普同意見、接受地主國新加坡熱情款待，又與美國關係回溫，可說是一大外交成果。

此外，《彭博》分析，中國大陸也是贏家之一，美國的盟友日本和南韓反而沒有受惠。中國國家主席習近平雖然沒有參加川金會，但相當有存在感，不僅出借中國航空波音747客機供金正恩出訪新加坡，川普也在會後記者會中特別感謝他。

第一次川金會後發生了哪些事？

北韓去年於727停戰紀念日履行川金會約定，將韓戰中戰死的55具美軍遺骸歸還美方。

此外，去年川金會落幕後，川普單方面宣布停止美韓軍演，甚至引用金正恩說法稱美韓軍演浪費錢又「挑釁」。此舉讓南韓和日本相當錯愕。

兩次川金會期間，北韓都沒有測試武器了嗎？

不，去年11月，北韓官媒《朝中社》指出，金正恩親自前往國防機構視察最新開發中的「高科技尖端戰略武器」，且這項武器已測試成功，但報導中並未說明是何種武器。

這次美國、北韓、越南各想要什麼？

美方此次的目標是讓北韓同意放棄核武；北韓方面尋求「消除駐南韓美軍的核武威脅」，還有說服美國解除制裁；地主國越南則希望能藉此提高對強大鄰國中國的外交影響力、取得南海水域紛爭的話語權。

川金二會，兩國有什麼策略？

《彭博》指出，川普經常在一對一會談時做出讓步，讓金正恩這方出現機會。小布希總統時代的北韓問題談判代表希爾（Christopher R. Hill）表示，北韓屆時想把川普「單獨弄進房間，看看是否能得到什麼。另一方面，川普的高級顧問們將盡力確保這次不會發生最後一刻的讓步或出乎意料的承諾。