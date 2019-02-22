信用卡過期渾然不知　6年後才知沒繳保費壽險失效

▲信用卡刷卡示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者李蕙璇／台北報導

有位保戶幫太太買一張終身壽險保單，同意以信用卡扣款繳交保險費，豈料因為沒注意到信用卡過期而未順利支付保費，又沒收到保險公司寄來的催繳通知單，以致過了6年才知道保單已經停效無法恢復。

保戶表示，他在6年前為太太向保險公司購買終身壽險，爾後填具保險費轉帳代繳授權書，將繳費方式由現金變更為信用卡繳交。未料之後因信用卡過期而扣款失敗，導致繳款日期延誤超過2年，但保險公司從未通知他扣款失敗，且投保期間內也都沒有聯繫過保戶，甚至連更換業務人員也沒有通知，顯然罔顧保戶的權益，放任保險契約停效。

保戶還說，發現保單失效之後曾跟保險公司申訴，結果公司聲稱曾以書面通知，但戶籍地只有年長父母居住，且父母均表示未曾收到通知。由於先前從來沒有任何保單逾期未繳的情形，屬於優良客戶，若只因為保險公司未通知就導致保險契約停效，實在不合理。

壽險公司則是回覆說，這一張保險契約101年8月的應繳保費因信用卡扣款失敗而未能收取，保險公司當時立即依法與保單條款約定，向保戶發出第一次催告，隔2個月後再發出第二次催告。

二次催告均以郵務寄送掛號信函方式寄發繳費催告通知函（即保險費逾期應繳通知書）送達要保書上所載地址，且無退件紀錄，故確實已盡通知義務。

而繳費催告通知函送達要保書上所載地址超過30日後，仍未收到保戶繳交的該期保險費，故依保單條款的約定，保險契約已停效，且停效至今已超過2年，已經超過申請復效的期限，保險公司實在是無法同意保單復效。