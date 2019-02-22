　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

信用卡過期渾然不知　6年後才知沒繳保費壽險失效

請按讚支持ETtoday新聞雲

信用卡,刷卡,（圖／取自免費圖庫pexels）

▲信用卡刷卡示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者李蕙璇／台北報導

有位保戶幫太太買一張終身壽險保單，同意以信用卡扣款繳交保險費，豈料因為沒注意到信用卡過期而未順利支付保費，又沒收到保險公司寄來的催繳通知單，以致過了6年才知道保單已經停效無法恢復。

保戶表示，他在6年前為太太向保險公司購買終身壽險，爾後填具保險費轉帳代繳授權書，將繳費方式由現金變更為信用卡繳交。未料之後因信用卡過期而扣款失敗，導致繳款日期延誤超過2年，但保險公司從未通知他扣款失敗，且投保期間內也都沒有聯繫過保戶，甚至連更換業務人員也沒有通知，顯然罔顧保戶的權益，放任保險契約停效。

保戶還說，發現保單失效之後曾跟保險公司申訴，結果公司聲稱曾以書面通知，但戶籍地只有年長父母居住，且父母均表示未曾收到通知。由於先前從來沒有任何保單逾期未繳的情形，屬於優良客戶，若只因為保險公司未通知就導致保險契約停效，實在不合理。

壽險公司則是回覆說，這一張保險契約101年8月的應繳保費因信用卡扣款失敗而未能收取，保險公司當時立即依法與保單條款約定，向保戶發出第一次催告，隔2個月後再發出第二次催告。

二次催告均以郵務寄送掛號信函方式寄發繳費催告通知函（即保險費逾期應繳通知書）送達要保書上所載地址，且無退件紀錄，故確實已盡通知義務。

而繳費催告通知函送達要保書上所載地址超過30日後，仍未收到保戶繳交的該期保險費，故依保單條款的約定，保險契約已停效，且停效至今已超過2年，已經超過申請復效的期限，保險公司實在是無法同意保單復效。

ET快訊
她付50買口香糖做愛心　白髮伯「秒抽左手小紅」：100塊剛好
快訊／蘆洲虐童狠母「吞安眠藥疑輕生」　警消破門救援中
震撼！累犯規定加重其刑1/2　大法官宣告違憲
城隍爺抓錯的他現況曝光！還陽22年…「能力覺醒」能預知

關鍵字：信用卡,過期,保費,壽險,失效,保戶,金融消費評議中心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

錯失2個截止期危及壽險失效　保單貸款清償＆申領保險金時間

產險業務員老實說　碰超跑免驚反而必閃老爺車會賠更多

有一得卻一失　老翁拿回失效壽險保單卻領不到雙眼失明理賠金

老翁以為從保單領錢不用還　雙眼失明申請理賠才知欠款失效

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

意外險可拒賠疾病　專家：受傷就醫須詳述事發經過避免爭議

犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到寵物險

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

信用卡過期渾然不知　6年後才知沒繳保費壽險失效

瞄準女性愛上網買年金險　壽險祭出16萬CHANEL經典包誘Buy　

3點懂失能扶助險熱賣　PK長照險保費理賠認定大不同

寵物社交圈熱傳　狗狗喵貓醫療險可以「終身續保」

開學了！幫孩子保單健檢　上高中前首重住院醫療

國內首張長照外溢保單問世　僅限公教人員投保

謝金河和解謝安　轉身再批數字王國應重整股數救股價

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑談市政迴避總統參選議題　　

台灣長大最年輕數字王國CEO　黃金單身漢謝安：短訊被分手

強制險黃牛硬收60萬委託費　法官判打0.1折

徐旭東投書媒體「不要選總統」　韓國瑜回應了

《瑯琊榜》靖王緊黏神祕女　「頭靠香肩」爆戀情！

快訊／北屯雜草火警赫見「男性焦屍」　警方釐清中

通緝犯載幼女超速被逮　大武暖警父愛滿滿委婉移送

台東縣長饒慶鈴廣州行　力推鳳梨釋迦

國安新人事！扁政府新聞局長葉國興接任國安會副秘書長

法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

中職／蛇迷站出來！　誠泰三本柱23日久違合體亮相

爺奶的幸福樂園　竹市長照服務獲國際獎肯定

林子偉熱身賽首戰掛帥先發　記者冒死進打擊籠攝美照

保險熱門新聞

一天7元年享百萬保障　寵物險

失能險今年從嚴核保　送件激增

謝金河批數字王國　應重整股數救..

柯文哲李紀珠邊用餐猛咬耳朵　笑..

錯失2個截止期　危及保單失效

黃金單身漢謝安：短訊被分手　

國內首張長照外溢保單問世　僅限..

3點懂失能扶助險熱賣　PK長照..

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到..

強制險黃牛硬收60萬　法官打0..

一張表懂失能險保證給付15年　..

寵物社交圈熱傳　狗狗喵貓醫療險..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

開學了！幫孩子保單健檢　上高中..

更多熱門

相關新聞

瞄準女性愛上網買年金險　16萬CHANEL經典包誘Buy

延續去年很火的退休議題及上網投保抽汽車的行銷活動加溫，帶動利變年金險熱賣。今年有壽險公司繼續加碼，瞄準女性市場再推保費滿額抽16萬元CHANEL經典包款大獎活動，再為網路投保族群帶來好康消息。

支付寶還信用卡手續費比微信「便宜2元」

蘋果、高盛推聯名信用卡

蘋果、支付寶合推零利率貸款買iPhone

錯失2個截止期　危及保單失效

讀者迴響

發燒話題

鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併

KID認了首度缺席《玩很大》！

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面