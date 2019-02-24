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翁啟惠團隊利用「雞蛋」研究成功！新流感疫苗防禦效果強4倍

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▲▼中研院前院長翁啟惠和團隊利用「雞蛋」製造出可抗異株流感病毒感染的單醣流感疫苗。（圖／中央研究院提供）

▲中研院前院長翁啟惠和團隊利用「雞蛋」製造出可抗異株流感病毒感染的單醣流感疫苗。（圖／中央研究院提供）

記者許展溢／台北報導

流感病毒會利用表面蛋白分子的變異來扺抗宿主抗體追殺，因此每年都需改變疫苗株，否則無法抵抗流感傳染力。中研院前院長翁啟惠和中央研究院基因體研究中心馬徹副研究員帶領研究團隊利用「雞蛋」製造出可抗異株流感病毒感染的「單醣」流感疫苗，防禦效果較傳統流感疫苗提升3至4倍。

馬徹說明，「單醣」流感疫苗研究已超過10年，都會以各種不同形式推出，這次採用「雞蛋」製造疫苗，實用性較以往的來的高，是一個既簡單又實際方法，可以解決病毒變異問題，實驗室運用傳統以雞蛋培養病毒方法，配上創新流感病毒單醣化技術，針對流感病毒上的HA蛋白製造出單醣流感疫苗，經實驗證實，相較於現有的流感病毒疫苗，這個單醣疫苗對異株流感病毒有超過3至4倍的防禦效果。

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▲▼中研院前院長翁啟惠和團隊利用「雞蛋」製造出可抗異株流感病毒感染的單醣流感疫苗。（圖／中央研究院提供）

▲實驗結果顯示，經施打疫苗的小鼠體內產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒感染。（圖／中央研究院提供）

研究發現，流感病毒上的HA抗原蛋白負責幫病毒抓住宿主細胞，其上佈滿各種多醣分子，因此，團隊先去除H1N1流感病毒表面蛋白上成串醣分子，只留下一個醣分子以維持結構穩定，之後將此單醣病毒製成流感疫苗。

實驗結果顯示，經施打疫苗的小鼠體內產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒的感染。因為去除病毒表面蛋白的醣分子，如同脫去病毒的偽裝，使其在免疫系統下無所遁形，為實現最新解方，研究團隊打造疫苗製造生產平台，用約受精10天的胚胎雞蛋，在1周內製造出無跨亞型限制的單醣流感疫苗。

▲▼中研院前院長翁啟惠和團隊利用「雞蛋」製造出可抗異株流感病毒感染的單醣流感疫苗。（圖／中央研究院提供）

▲中研院指出，該技術已由相關單位簽屬技轉合約予跨國藥廠。（圖／中央研究院提供）

馬徹表示，HA蛋白狀似蘑菇，頭部易生變異，以逃脫宿主的免疫反應，莖部則有醣分子保護，以防被宿主免疫細胞辨識，因此，當單醣流感疫苗在體內產生抗體時，可以有效打擊病毒莖部。研究人員也發現對於已感染病毒的細胞會產生ADCC1作用，患者體內免疫細胞會清理已被流感病毒侵入的細胞。

中研院指出，該技術已由相關單位簽屬技轉合約予跨國藥廠。至於何時能轉為人類疫苗，馬徹說，這次研究只是提供一個很好的成果，後續還要有藥廠等廠商願意去做臨床實驗，加上人藥安全製作規範等時程，因此時間目前無法預估。

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關鍵字：中央研究院,流感病毒,雞蛋,翁啟惠,馬徹,疫苗,病毒,細胞,單醣

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