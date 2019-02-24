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永福樓熄燈！郝龍斌大啖招牌硝豬蹄「以後就吃不到了」

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政治中心／綜合報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓在24日吹熄燈號，國民黨副主席、前台北市長郝龍斌日前趁空檔到餐廳直播，大啖硝蹄、煨麵等招牌菜色，離開前還說要在外帶一份，因為「以後就吃不到了」。

▲永福樓。（圖／記者張一中攝）

▲郝龍斌趁永福樓熄燈前大啖美食。（圖／記者張一中攝）

郝龍斌在直播中和老闆大啖招牌硝豬蹄，他說，這道菜看似肥肉很多，事實上肥瘦適中，一點也不膩，所以他過去只要來永福樓用餐，除必點硝蹄之外，多半會再外帶一隻回家和家人共享，如今，餐廳即將歇業，老闆更主赴郝龍斌，「今天一定要多帶一隻，因為以後就吃不到了。」

▲永福樓紅燒肉。（圖／徐天麟提供）

▲永福樓紅燒肉。（圖／徐天麟提供）

面對老闆說東區生意蕭條，租金又無法調整，不堪長期虧損只好選擇熄燈，郝龍斌怎是，許多朋友希望繼續經營下去，因為永福樓已成為台北人的廚房，就連大陸官員來台參訪，他也多半安排永福樓用餐，要讓對岸知道台灣餐飲水準更高；另外，還有朋友說，自己結婚在永福樓，連兒子結婚也在永福樓宴客，所以熄燈前一定要再來一次。

郝龍斌希望，永福樓暫時休息後能再出發，他到時一定會再來光顧，也希望台灣的經濟趕快好起來，讓這些老餐廳能繼續照顧好台北人的胃。

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區商圈沒落加上租金壓力，40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

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關鍵字：郝龍斌,永福樓,東區

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