　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼李學勤。（圖／新華社）

▲李學勤。（圖／中央紀委監察部網站）

大陸中心／綜合報導

大陸擁有「百科全書式學者」稱號的李學勤今（24）晨辭世，享壽86歲。李學勤是著名歷史學家、古文字學家，北京清華大學出土文獻研究與保護中心主任、教授。就在18日，他還參與激活《中華傳統文化百部經典》。對於「中國夢」，李學勤曾說，禮樂都是以和諧為基礎，「是和諧的、潛移默化的，而不是暴力的、壓迫的。」

李學勤於1933年在北京出生，先後擔任中國社會科學院歷史研究所所長，「夏商周斷代工程」專家組組長、首席科學家，中國社會科學院古代文明研究中心主任，北京清華大學文科高等研究中心主任，中國文字博物館館長等。

李學勤一生致力於中國古文明的研究。據《新華社》報導，當被問到「重估中國古代文明、探索中國古代文化有何重大意義」時，他表示，其他三大古代文明，古代埃及、古代兩河流域、古代印度，都沒有像我們中華文明這樣連續傳承到現在，這證明了中國文明本身有它的持續能力，「就是我們文明一定有優秀的地方，必須肯定的東西」，中華民族之所以成為偉大的民族，靠的就是悠久的歷史文明，不認識這個文明，對我們自尊自信的影響太大了。

李學勤也將對古代歷史文化與當今「治理腐敗」聯繫來看。他提出建議稱，更多的從正面、從積極教育的角度出發，來扭轉這樣的風氣，使風氣越來越清明；中國古代說吏治清明，清明跟腐敗是相反的；吏治能夠清明，官員做得很清楚，老百姓能看得很清楚，結果也很清楚，「清明」兩個字很重要。

對於「中國夢」，李學勤是這麼理解的，「中國夢就是中國的希望」，中國的希望不僅僅是中國的，也是整個世界人類的；自古以來，我們常常說禮儀之邦、禮樂之邦，要有禮有樂，把「樂」字放進去，為什麼？樂的一個特點就是潛移默化，好的音樂具有很強的藝術感染力，可以將它所蘊含的內容深入人心，從而對人們產生影響，甚至可以移風易俗，所謂樂「可以善民，其感人深，其移風易俗」；樂是可以盡善盡美的，它是和諧的，和諧才有音樂，所以禮樂都是以和諧為基礎，「是和諧的、潛移默化的，而不是暴力的、壓迫的。」

ET快訊
白沙屯媽祖神轎狂搖「衝入濁水溪」腳印奇蹟浮起！原因有玄機
淹死男嬰棄屍草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光
土水師傅鞋髒不敢進超商！「龍井小7妹」暖舉客差點落淚

關鍵字：李學勤,北京清華大學,中國夢,歷史學家

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

快訊／內蒙古礦井事故！工人運送車下井途中出事　至少20死30傷

全大陸不到10人會蓋！廊橋技藝列急需保護非物質文化遺產

大陸情勢報告　陸委會：加大對台作為、打壓我國際空間

影／跨小溪望遠山月老坐鎮　實地走訪南投集集泰順廊橋

公設掰！陸住建部擬推新規：住宅買賣按實際使用面積計算

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

中國承諾額外採購1000萬噸美大豆　川普計劃3月見習近平

全新賓士車來了！她興奮開10分鐘「車體秒裂3cm」　網心疼：先練車技啦

快訊／內蒙古礦井事故！工人運送車下井途中出事　至少20死30傷

全大陸不到10人會蓋！廊橋技藝列急需保護非物質文化遺產

大陸情勢報告　陸委會：加大對台作為、打壓我國際空間

影／跨小溪望遠山月老坐鎮　實地走訪南投集集泰順廊橋

公設掰！陸住建部擬推新規：住宅買賣按實際使用面積計算

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去哪惹

吳宗憲媽摸紅包憂心問「最近好嗎」　打開一看⋯竟是200萬支票　

印度再爆假酒94人死亡、百人住院　貧窮工人悲歌喝到吐

《還願Devotion》499玩3小時到底值不值？劇情難忘堪比「互動式電影」

莫蘭迪色熱潮不退！霧面「灰藍紫挑染」柔焦髮色超仙　染完瞬間顯白

迪士尼公主原始草圖服裝設定　反派艾莎頂大冰柱頭飾、全身動物皮草

教士還是想要哈波　但現在更傾向簽賽揚左投凱戈

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

柯文哲批「搞台獨又募兵制」　林濁水：始作俑者不是陳水扁？

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

大陸熱門新聞

她興奮開全新賓士車　車體秒裂3..

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

13歲女童靠代寫作業　月入4...

機車撞計程車！後座女拋飛爆頭亡

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

即／內蒙古礦井事故　至少20死..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果

26歲空姐離奇墜樓毀容！失憶4..

廊橋技藝列急需保護非物質文化遺..

特斯拉Model 3提早到貨上..

陸為「習慣用法」修改字典讀音

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發..

更多熱門

相關新聞

北京清華名師「被結婚」女大生po喜帖

大陸一名自稱「鄭雪美」的女大學生16日公佈了一張她與北京清華大學教授汪暉的「喜帖」，結婚時間選在明年1月6日，而且「不對外開放」，還表示日期是自己親自演算出來的，「老天爺祝福很重要」。而「被結婚」的汪暉則說，這是完全虛假惡意的信息，「已在公安機關備案」。

2018中國最美大學　清華大學奪冠

清寒生考上清華　一拿手機同學都沉默了

最佳大學出爐！北京清華列亞洲冠軍

北京清華港澳台57名新生創新高

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

5566開唱當晚…王少偉發文了！

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

插畫家「超直白」認了整型！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面