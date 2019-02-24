「百科全書式」史學家李學勤辭世！曾提倡「和諧非壓迫」

▲李學勤。（圖／中央紀委監察部網站）

大陸中心／綜合報導

大陸擁有「百科全書式學者」稱號的李學勤今（24）晨辭世，享壽86歲。李學勤是著名歷史學家、古文字學家，北京清華大學出土文獻研究與保護中心主任、教授。就在18日，他還參與激活《中華傳統文化百部經典》。對於「中國夢」，李學勤曾說，禮樂都是以和諧為基礎，「是和諧的、潛移默化的，而不是暴力的、壓迫的。」

李學勤於1933年在北京出生，先後擔任中國社會科學院歷史研究所所長，「夏商周斷代工程」專家組組長、首席科學家，中國社會科學院古代文明研究中心主任，北京清華大學文科高等研究中心主任，中國文字博物館館長等。

李學勤一生致力於中國古文明的研究。據《新華社》報導，當被問到「重估中國古代文明、探索中國古代文化有何重大意義」時，他表示，其他三大古代文明，古代埃及、古代兩河流域、古代印度，都沒有像我們中華文明這樣連續傳承到現在，這證明了中國文明本身有它的持續能力，「就是我們文明一定有優秀的地方，必須肯定的東西」，中華民族之所以成為偉大的民族，靠的就是悠久的歷史文明，不認識這個文明，對我們自尊自信的影響太大了。

李學勤也將對古代歷史文化與當今「治理腐敗」聯繫來看。他提出建議稱，更多的從正面、從積極教育的角度出發，來扭轉這樣的風氣，使風氣越來越清明；中國古代說吏治清明，清明跟腐敗是相反的；吏治能夠清明，官員做得很清楚，老百姓能看得很清楚，結果也很清楚，「清明」兩個字很重要。

對於「中國夢」，李學勤是這麼理解的，「中國夢就是中國的希望」，中國的希望不僅僅是中國的，也是整個世界人類的；自古以來，我們常常說禮儀之邦、禮樂之邦，要有禮有樂，把「樂」字放進去，為什麼？樂的一個特點就是潛移默化，好的音樂具有很強的藝術感染力，可以將它所蘊含的內容深入人心，從而對人們產生影響，甚至可以移風易俗，所謂樂「可以善民，其感人深，其移風易俗」；樂是可以盡善盡美的，它是和諧的，和諧才有音樂，所以禮樂都是以和諧為基礎，「是和諧的、潛移默化的，而不是暴力的、壓迫的。」