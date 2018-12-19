北京清華名師「被結婚」女大生po喜帖：老天爺祝福很重要

▲北京清華大學教授汪暉。（圖／翻攝字微博／老譚電商）

記者馬叔安／台北報導

大陸一名自稱「鄭雪美」的女大學生16日公佈了一張她與北京清華大學教授汪暉的「喜帖」，結婚時間選在明年1月6日，而且「不對外開放」，還表示日期是自己親自演算出來的，「老天爺祝福很重要」。而「被結婚」的汪暉則說，這是完全虛假惡意的信息，「已在公安機關備案」。

這樁「喜事」的源頭是一張「喜帖」，主色調呈現粉紅，上面有醒目的「囍」字圖樣，下面寫著汪輝先生和鄭雪美的名字，結婚時間是傍晚6點鐘，地點在北京清華大學，強調「不對外開放」。

▲女生與汪暉的「喜帖」。（圖／翻攝自《敘拉古之惑》微信公眾號）

女大生彷彿沉浸在自己營造的「新婚燕爾」氛圍之中，不過這對「新人」似乎早就「結緣」。《澎湃新聞》指出，這位女生據信是中國傳媒大學的學生，曾在今年3月一場在北大文研院的研討會上，對汪暉表示，「你們的研究已經過時了，是bullshit，現在是我們年輕人的時代了！」

據了解，汪暉是清華大學人文學院中國語言文學系的教授，教當代文學，知名的著作包括《阿Q生命中的六個瞬間》。有接觸過他的學生表示，汪暉是學究型的學者，在知識界很有名，對他印象挺好。