輕裝沙地運動磨練毅力　羅啟宏二次挑戰硬漢路喜獲蛙牌

軍聞社／記者林澤廷金門報導

陸軍航特部海龍儲訓隊147期23日展開期末鑑測最艱難的「硬漢路」測驗，已來參加儲訓第二次的羅啟宏下士表示，第二次來到儲訓隊，第一次受很大的挫折，經過考慮決定再次挑戰，就是想證明自己跟別人不一樣，也想讓教官看到改變後的自己。

羅下士說，其實不管有沒有順利結訓，能得到教官的認可非常開心，拿到蛙牌那一刻有「苦盡甘來」的感覺，心情很激動很開心。

另一位完訓的劉子豪下士說，硬漢週開始時非常緊張，害怕自己無法完成挑戰，但有同學們一同加油打氣，提高士氣，能與夥伴完成挑戰，代表自己在人生中又達到另一個成就，心情很激動也很開心。

「無論是家人或同學，告訴自己身為一個蛙人你要莫忘初衷，你要飲水思源」，第六站的毅力測驗，是許多儲訓隊學員容易「卡關」的地方；鑑測教官鄧中立上士說，儲訓隊只有在專業專長訓練的時候才會著重裝執行任務，初期的輕裝訓練，就是要學員面對嚴苛的自然環境的考驗，因為不管是天候、還是水溫、或是沙地以及岩石的硬度，都會造成皮膚上面的不適應感，所以在輕裝的沙地運動過程中，就可以磨練學員毅力。

鄧上士也希望學員莫忘初衷，記得在當初的訓練過程中，曾經歷的路，也不忘志願來到儲訓隊訓練的初衷與目的，以及要感謝的人，成為一個真正頂天立地、不忘本的海底蛟龍。