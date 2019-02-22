男順手牽「豬」拿走一大條　網「也許有困難」掀論戰

▲老翁趁四下無人跑到肉攤偷豬肉。（圖／翻攝臉書爆料公社）

突發中心／新北報導

新北市土城一名豬肉攤商22日凌晨準備擺攤時，因臨時離開攤位，不料一名老翁竟悄悄上前摸走一大條豬肉，該攤商調閱監視器發現老翁犯行後，立即報警處理，隨後也將畫面PO上臉書《爆料公社》，並提醒附近民眾多加注意。文章一出，引起網友注意，有人留言「可能經濟有困難」，但隨即引來網友砲轟「那也不該偷竊！」、「偷就是偷，哪有那麼多理由」。

該豬肉攤商22日下午PO出監視器畫面表示，小偷趁人不在攤位時拿走一大條豬肉，雖然有手機可以即時監視，但因在忙，所以沒注意監視器畫面」，文末也提及已報警處理，且提醒附近攤商多加注意。

▲老翁偷走掛鉤上的豬肉。（圖／翻攝臉書爆料公社）

影片中可以看到，當時攤位上空無一人，一名老翁走上前挑了許久後，竟直接將一條用掛鉤掛在攤位上的豬肉拿下，而也許是因為重量太重，還可發現老翁吃力的抱著豬肉、頭也不回的離開。

▲老翁頭也不回的離開。（圖／翻攝臉書爆料公社）

文章一出後，立刻引發網友正反兩面論戰。有網友替老翁求情「看起來有點年紀的阿公，說不定真的有隱情」，另有網友留言附和「可能真的經濟有困難」，但有網友見狀立即留言表示「偷東西就是不對」、「不管是不是有什麼隱情，偷竊就該報警，不然很容易食髓知味」。

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