《蓋亞》地球「竹市出任務」倒數　30天15萬人次到訪

▲總統蔡英文也到蓋亞朝聖拍照，直呼新竹人「很幸福」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

幸福廣場的《蓋亞》地球自1月底「登陸」新竹市，黑暗中微微發光、太空感十足的絕美星體引起網路熱議，從最初的飄浮狀態到後半展期落地，動向也備受民眾關注，30天逾15萬人次到訪，更締造了竹市年節燈會有史以來人次，特色燈飾配合竹市加碼的暖冬國旅補助，更讓年節旅宿住宿率成長2成，新竹市長林智堅提醒，明天周日是蓋亞地球「竹市出任務」的最後一天，請民眾務必把握周末最後朝聖機會。

英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》是真實地球的180萬分之一，表面圖像經NASA授權，且在距211公尺處觀賞，就如同在月球表面觀看地球的視覺效果。開展一個月來吸引全國民眾到訪，也成竹市2019年節最夯的打卡景點，無論白天晚上都有勘比夜市的人潮聚集，還有不少幼稚園、學校單位帶團參訪，由老師解說讓孩子「就近」認識地球，儼然成為小小科普戶外教室；日前蔡英文總統也來到蓋亞朝聖拍照，直呼新竹人「很幸福」。

林智堅指出，本次新竹過好年藝術燈區以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線佈設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等主題燈飾，護城河一個月來越夜越美麗，每晚都充滿親子、情侶三五成群散步賞燈，讓竹市年節氣氛十足，30天來破15萬人次到訪，是竹市歷年年節藝術燈節新高，民眾可得要把握明天最後的觀賞機會，跟蓋亞地球留下合照。

新竹市政府城銷處長顏章聖指出，由於竹市府也特別加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假九天期間，旅宿業者住房率也較去年增加兩成，推估今年2月份觀光旅遊人數，應可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。

除此之外，府前的快閃飛碟《飛吧！太空豬》互動藝術體驗，展出短短20天也吸引2萬3千人次造訪，體感裝置化身為螢幕上的小豬出任務、上太空，是小小孩的最愛，蘇貞昌院長年前造訪竹市時，也忍不住與林智堅「扮小豬」一決高下，更盛讚市府創意。太空藝術戶外展即將進入尾聲，也讓市民過了一個科幻感十足的好年。