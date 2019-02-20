百年新竹公園櫻花開了　24日賞花季一起野餐品茗

▲新竹市政府於本周日24日舉辦新竹公園賞花季活動。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹公園櫻花開了！百年歷史的新竹公園櫻花目前盛開約七到八成，已經到了最好的賞花時節，新竹市政府於本周日24日舉辦新竹公園賞花季活動，邀市民共同賞花、野餐、逛市集、聽音樂，新竹市長林智堅表示，只要來到新竹公園，就能感受到春天來了，公共建設的改造加上優值藝文活動，就是新竹市的幸福方程式，新竹公園今年整片美麗的櫻花陪伴市民，就是最好的例子，邀請市民24日共襄盛舉，一同感受春天氣息。

林智堅表示，百年的新竹公園共投入超過六億經費進行跨域亮點再生工程，麗池園林去年完工，煥然一新，特別著重在無障礙設計，讓全部的市民都可以體驗公園的美；「透過公共建設的改造，加上優質的藝文活動，讓大家感受到城市的改變與美好」，林智堅強調，這就是新竹市的幸福方程式，新竹公園今年用最美麗的櫻花陪伴大家，就是最好的例子。

林智堅預告，與新竹公園緊臨的新竹市立動物園今年就會完工，將以很出色的設計讓大小朋友一同探索學習，孔廟旁的兒童探索園區，市民廣場也會陸續完成，讓18公頃的新竹公園成為全市最優質的環境與公共空間，本周日邀請大家不吝於分享，邀請外縣市親友一同來新竹市賞櫻參加最精彩的野餐音樂活動。

目前整個新竹公園內大約有850棵櫻花樹，公園歷經一年多施工，麗池園林日前重新啟用，年初並完成櫻花移植，今年在百年公園櫻花下，和家人、朋友一起野餐，更幸福更浪漫，林智堅邀請更多家庭朋友們帶著可口的餐點到新竹公園賞櫻野餐，感受櫻花樹下的愜意與悠閒。

新竹市政府城銷處長顏章聖表示，新竹公園歷經一年多施工，去年9月底開放的「麗池園林」更是恢復園林水岸景致，並強調自然、綠色、親水，並保留古蹟與老樹，再造日式園林建築景觀風貌。每年2、3月正是新竹公園櫻花綻放的季節，鄰近的十八尖山沿途山路也有杜鵑花、茶梅、南美朱槿等百花盛開。新竹市政府為此特別規劃「2019新竹市賞花季-拜訪春天」系列活動。

2月24日新竹公園「野餐日」於上午11時開始邀請民眾自備野餐墊，帶著全家或與情人、朋友一起至圓形舞台區的草地野餐，舞台區的音樂會，邀請了藍色警報、達康.COME、廣原會三味線、凹與山、安妮塔克及街頭雜耍等表演者帶給民眾歡樂的野餐時光。

活動當天有春日市集，特別挑選了春日精選良品及甜點、咖啡、輕食等還有芙洛麗飯店及竹湖暐順麗緻文旅，為無暇自備野餐餐點的朋友推出限量餐點，供民眾挑選，除此之外，今年特別安排茶席體驗，置身此處賞花品茗，別有風味。

城市行銷處表示，除了可以白天賞櫻，現在晚上也歡迎民眾到我們的新竹公園內賞夜櫻，特別安排了櫻花燈光的設置，讓民眾下班、下課晚間空閒之餘能到公園來欣賞櫻花，歡迎大家來體驗夜間櫻花不同的美景。

新竹市暖冬加碼補助到3月3日止，歡迎來到新竹賞花，參與新竹公園野野餐賞櫻與十八尖山健行闖關活動，一同感受春意生機盎然的新竹美景。活動詳情及交通規劃請搜尋粉絲專頁「新竹市賞花季」，呼籲賞花民眾多搭乘大眾運輸前往活動會場。