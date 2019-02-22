暖冬氣候　宜蘭縣出現境外移入登革熱個案

▲▼宜蘭縣出現2019年境外移入登革熱病例，目前已完成個案住處附近孳生源清除與環境化學防治措施。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府衛生局20日接獲疾病管制署通知，確診一起境外移入登革熱病例。個案居住於宜蘭市七結里，在過年期間曾到東南亞探親旅遊，回國後出現發燒、肌肉關節酸痛，後續並出現紅疹情形，直到18日才到醫院就醫。個案目前已痊癒，相關接觸者亦由衛生單位持續健康監視中。

宜蘭衛生局表示，在接獲疑似個案通報後，隨即進行該個案居住地點環境積水容器檢查與民眾衛生教育；且於接獲確診通知後，即刻啟動宜縣登革熱疫情防治小組進行防疫作為，並擴大其居住地半徑100公尺內病媒蚊密度調查及集合社區民眾辦理登革熱防治教育宣導，並由環保局及宜蘭市公所針對七結里完成孳生源清除與環境化學防治措施。

該局指出，22日止，2019年境外移入登革熱個案數較近兩年同期高，又碰上暖冬氣候，因此請民眾持續且落實做好「巡、倒、清、刷」清除孳生源的4步驟，這是防範登革熱最好、最有效的方法。

也提醒鄉親家中如有水耕之植物，應每週換水及清洗器皿壁面或養魚；室外的盆栽不要放置底盤以避免積水，或塞海綿可以吸取多餘的水份。另外至登革熱流行地區旅遊、洽公，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。

衛生局徐迺維局長呼籲鄉親提高警覺，如出現發燒、頭痛、肌肉骨頭酸痛、紅疹、噁心嘔吐等疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並告知醫生旅遊史、活動史。

宜蘭衛生所共有32家合約醫療院所可進行登革熱NS1快篩，請民眾切勿延遲就醫，以防範社區進一步之疫情發生，相關資訊可至疾管署全球資訊網瀏覽，或撥打免付費防疫專線1922或宜蘭衛生局防疫專線9357011洽詢。