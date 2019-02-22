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林姿妙視察托育情形　將打第2個社區公共托育家園

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▲▼宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日前往「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。（圖／記者游芳男攝，下同

▲▼宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日前往「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為打造友善托育環境，運用公益彩券盈餘經費挹注及採取公私協力模式結合校園餘裕空間，委由社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理「宜蘭縣員山社區公共托育家園」。此為宜蘭縣第1家社區公共托育家園，設置於員山國小校內，收托設籍本縣0至未滿2歲之嬰幼兒，預計收托12人，該家園已於11日正式收托7名嬰幼兒，期冀能提供友善的優質空間，讓家長安心送托，孩子平安快樂成長。

▲▼宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日前往「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。（圖／記者游芳男攝，下同

宜蘭員山社區公共托育家園是宜蘭縣第1家社區型的托育家園，宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日特別前往視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。

視察過程中，林姿妙、來賓與寶貝們，共同進行「大手牽小手，平平安安到永久」的活動，一同烙下手模拓印，期許能共同守護並陪伴咱們寶貝們平安長大，並為他們留下珍貴的紀念與回憶。林姿妙並與家長、孩子們在「平安.幸福.快樂門」合影， 以感恩的心來期許寶貝們能平安快樂長大！

林姿妙表示，幼兒托育是施政重點之一，2019年持續爭取前瞻計畫經費，至少再增設2處社區公共托育家園（預計於五結鄉、蘇澳鎮設置），希望透過托育家園的成立，打造出平價、友善及優質的托育環境以供應縣內托育需求！

▲▼宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日前往「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。（圖／記者游芳男攝，下同

▲▼宜蘭縣長林姿妙為了讓縣民感受到政府的用心，22日前往「宜蘭縣員山社區公共托育家園」，視察收托情形與環境，並聽取幼兒家長意見,希望能打造更友善更能讓家長放心的托育環境。（圖／記者游芳男攝，下同

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關鍵字：宜蘭,員山社區公共托育家園

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