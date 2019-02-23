搞錯了！千元大鈔上的植物不是「玉山薊」　興大揭全新物種

▲塔塔加薊是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅侷限在本島玉山山脈海拔2000-3000公尺的山區。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新台幣千元大鈔上有一株長相奇特的植物，原被稱為「玉山薊」，但經過中興大學森林學系副教授曾彥學及博士班學生生張之毅的研究團隊，歷經五年多的研究，正式發表為台灣新的特有種「塔塔加薊 (Cirsium tatakaense Y.H.Tseng＆C.Y.Chang)」。

新台幣千元大鈔上的這個薊屬植物，原來普遍被認為是「玉山薊」，但實際上它一種尚未被命名的菊科薊屬植物，它的確與玉山薊非常相似，也是在塔塔加-玉山一帶拍攝的。但是經過中興大學森林學系曾彥學的團隊調查研究並比對玉山薊原始發表的模式標本過後，發現它與原本說的玉山薊是不一樣的植物，是個全新的物種—塔塔加薊。

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▲興大森林系副教授曾彥學（左）與博士班學生張之毅發現新物種「塔塔加薊」 。（圖／中興大學提供）

塔塔加薊是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅侷限在本島玉山山脈海拔2000-3000公尺的山區，稀有不常見，要目睹其廬山真面目較容易到達的地方是位在玉山國公園塔塔加管理站附近公路兩旁開闊地。它的花期是8月至10月左右，所以每一年的暑假便可在塔塔加一帶看到開紫色花的塔塔加薊。

生長在塔塔加一帶的塔塔加薊，其葉子的裂片明顯較玉山薊細，且開著紫色的頭狀花序，而且小花與總苞片的數量也明顯較玉山薊多，從外觀形態上可以明顯地與玉山薊區分開來，而鈔票上的形態恰恰就是這樣的特徵。實際上的玉山薊整株都刺牙牙的，植株非常高大，而且有著大得誇張的葉子，再仔細一看它葉子的裂片缺刻成方框狀；白色的頭狀花序盛開時下垂，加上花序基部也長滿了像許多牙籤一樣長長的刺狀總苞片，可以說是長得非常有特色。





▲塔塔加薊（左1）與玉山薊（中）在葉子及花的外觀形態很有大的不同。（圖／中興大學提供）

當然光是外觀形態的區別還不夠，興大團隊也研究了它們花粉的形態，發現塔塔加薊與玉山薊的花粉有著很明顯的區別，如塔塔加薊的花粉 明顯比玉山薊大得多，且塔塔加薊花粉表面的刺也明顯大於玉山薊。而花粉在植物繁衍中占據了很重要的地位，植物開花就像是在辦喜事一樣，在這樣的盛會中新郎跟新娘絕對是最重要的主角，放在植物中新娘就是胚珠而新郎就是花粉。因此，花粉的形態就是區分物種的一個很重要的特徵。

玉山薊與塔塔加薊都是只有分布於台灣高山的特有種，雖然因為生育地多是人跡罕至的高山，目前看似沒有滅絕的風險。但是像全球暖化這種氣候變遷有可能導致它們分布改變，所以保育工作仍然是必須的，也唯有好好愛護這些珍貴的植物資源，才能讓這些足以印上新台幣的台灣特有植物能夠永遠生存在台灣這塊土地上。