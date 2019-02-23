　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搞錯了！千元大鈔上的植物不是「玉山薊」　興大揭全新物種

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 千元鈔票植物不是玉山薊？興大森林系研究正名「塔塔加薊」 。（圖／中興大學提供）

▲塔塔加薊是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅侷限在本島玉山山脈海拔2000-3000公尺的山區。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

新台幣千元大鈔上有一株長相奇特的植物，原被稱為「玉山薊」，但經過中興大學森林學系副教授曾彥學及博士班學生生張之毅的研究團隊，歷經五年多的研究，正式發表為台灣新的特有種「塔塔加薊 (Cirsium tatakaense Y.H.Tseng＆C.Y.Chang)」。

新台幣千元大鈔上的這個薊屬植物，原來普遍被認為是「玉山薊」，但實際上它一種尚未被命名的菊科薊屬植物，它的確與玉山薊非常相似，也是在塔塔加-玉山一帶拍攝的。但是經過中興大學森林學系曾彥學的團隊調查研究並比對玉山薊原始發表的模式標本過後，發現它與原本說的玉山薊是不一樣的植物，是個全新的物種—塔塔加薊。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 千元鈔票植物不是玉山薊？興大森林系研究正名「塔塔加薊」 。（圖／中興大學提供）

▲興大森林系副教授曾彥學（左）與博士班學生張之毅發現新物種「塔塔加薊」 。（圖／中興大學提供）

塔塔加薊是全世界獨一無二的台灣新特有種菊科植物，目前僅侷限在本島玉山山脈海拔2000-3000公尺的山區，稀有不常見，要目睹其廬山真面目較容易到達的地方是位在玉山國公園塔塔加管理站附近公路兩旁開闊地。它的花期是8月至10月左右，所以每一年的暑假便可在塔塔加一帶看到開紫色花的塔塔加薊。

生長在塔塔加一帶的塔塔加薊，其葉子的裂片明顯較玉山薊細，且開著紫色的頭狀花序，而且小花與總苞片的數量也明顯較玉山薊多，從外觀形態上可以明顯地與玉山薊區分開來，而鈔票上的形態恰恰就是這樣的特徵。實際上的玉山薊整株都刺牙牙的，植株非常高大，而且有著大得誇張的葉子，再仔細一看它葉子的裂片缺刻成方框狀；白色的頭狀花序盛開時下垂，加上花序基部也長滿了像許多牙籤一樣長長的刺狀總苞片，可以說是長得非常有特色。

▲▼ 千元鈔票植物不是玉山薊？興大森林系研究正名「塔塔加薊」 。（圖／中興大學提供）

▲塔塔加薊（左1）與玉山薊（中）在葉子及花的外觀形態很有大的不同。（圖／中興大學提供）

當然光是外觀形態的區別還不夠，興大團隊也研究了它們花粉的形態，發現塔塔加薊與玉山薊的花粉有著很明顯的區別，如塔塔加薊的花粉 明顯比玉山薊大得多，且塔塔加薊花粉表面的刺也明顯大於玉山薊。而花粉在植物繁衍中占據了很重要的地位，植物開花就像是在辦喜事一樣，在這樣的盛會中新郎跟新娘絕對是最重要的主角，放在植物中新娘就是胚珠而新郎就是花粉。因此，花粉的形態就是區分物種的一個很重要的特徵。

玉山薊與塔塔加薊都是只有分布於台灣高山的特有種，雖然因為生育地多是人跡罕至的高山，目前看似沒有滅絕的風險。但是像全球暖化這種氣候變遷有可能導致它們分布改變，所以保育工作仍然是必須的，也唯有好好愛護這些珍貴的植物資源，才能讓這些足以印上新台幣的台灣特有植物能夠永遠生存在台灣這塊土地上。

ET快訊
「韓流」新北發威！上萬人擠爆三重市前街　驚人畫面曝光
蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖叫　網笑瘋：重播看30次
子瑜黑髮不見了！近照曝光…「染成這髮色」美翻

關鍵字：千元大鈔,植物,玉山薊,塔塔加薊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

女大生沉迷「一夜情約炮」　迷戀到手前溫柔對待：事後能更看清一個人

搭廉航！嫩模悠閒喝星巴克　早5分到登機口驚「飛機走了」...多噴2千大傻眼

吃飯愛發出噁爛咀嚼聲 ！網紅出招「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

香港5大名校來台搶學生　大學博覽會設面談區直接面試

影／茶仙轉世！1歲娃「倒茶→回沖」動作超專業...6千人驚呆：沒喝孟婆湯？

影／重口味心臟病！「腳」眼協調玩法超狂...1.5萬人笑瘋：7天不洗腳穩贏

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖叫　網笑瘋：重播看30次

搞錯了！千元大鈔上的植物不是「玉山薊」　興大揭全新物種

影／聲援「終結放榜新聞」　教長潘文忠：教育是希望成就不一樣的孩子

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

女大生沉迷「一夜情約炮」　迷戀到手前溫柔對待：事後能更看清一個人

搭廉航！嫩模悠閒喝星巴克　早5分到登機口驚「飛機走了」...多噴2千大傻眼

吃飯愛發出噁爛咀嚼聲 ！網紅出招「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

香港5大名校來台搶學生　大學博覽會設面談區直接面試

影／茶仙轉世！1歲娃「倒茶→回沖」動作超專業...6千人驚呆：沒喝孟婆湯？

影／重口味心臟病！「腳」眼協調玩法超狂...1.5萬人笑瘋：7天不洗腳穩贏

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖叫　網笑瘋：重播看30次

搞錯了！千元大鈔上的植物不是「玉山薊」　興大揭全新物種

影／聲援「終結放榜新聞」　教長潘文忠：教育是希望成就不一樣的孩子

日本節目採訪新竹公園櫻花　林智堅化身導遊帶路賞花

美女營養師激推！減脂、去乾癢，超級食物燕麥好處多

河成雲親自搶票「來陰的」！4次打亂粉絲...竟真的買到了

《蓋亞》地球「竹市出任務」倒數　30天15萬人次到訪

重病父昏迷37天！女兒挺7月孕肚「救我爸爸」　白沙屯媽祖趕路…竟回頭摸手

ABL／第一個獎學金赴美國中生　陳建州：吳永盛背負新世代使命感

年後一週...16萬人腹瀉掛病號　最兇的致病源還是「它」

「給我一支掃帚我都跟他拚」　郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

被柯P反嗆！　羅霈穎「驚人百萬收租」…4億房產大亨身家曝光

台南七股黃昭堂雕像被人潑紅漆　犯案者：不滿轉型正義

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正..

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」..

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

夫幫買高麗菜3顆100元　妻傻..

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有..

《還願》嚇歪企鵝妹　秒被慈孤觀..

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖..

電源箱驚見3衛生棉！網揭背後鎮..

遠親借車遭拒！狂酸他「借長輩是..

從《還願》三分鐘看完杜家慘案始..

屁孩載妹殺人式超車！Gogor..

乩童起乩原來有SOP！中邪打就..

網美被揭是「副本女王」　收錢遲..

3年存100萬！他靠1招「無痛..

更多熱門

相關新聞

花草入室好自然，4種方式小清新

每日面臨城市的喧囂與紛擾，下班後，還得穿梭於車水馬龍的街道，只為返家之際那份簡單質樸的寧靜。家，不只是遮風避雨的居所，更是撫慰心靈、身心充電的地方

文青角落IN！15分鐘種好一盆多肉

白吃牛排　老闆收千元偽鈔氣炸

學習不一定要大腦？植物不為人知的能力

首創植物醫師　植物看病要先掛號

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面