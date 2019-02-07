15分鐘種好一盆多肉！跟著達人輕鬆佈置網美角落

▲沒有綠手指也沒關係，跟著達人動動手，給多肉煥然一新的「家」，超簡單！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

年紀還小的時候，覺得蒔花弄草只是爸爸媽媽，甚至爺爺奶奶老一輩的興趣。等到長大後，發現周遭朋友利用簡單植栽，就把家裡佈置得超有氛圍，才後悔過去怎麼沒有好好培養綠手指！

這幾年多肉植物流行，也終於長了知識，植物原來不只花花葉葉，竟然還有顏色斑斕、肥嘟嘟的品種！然而，在花店或市集買回來的小盆多肉，幾乎都是裝在顏色單一的塑膠盆裡，不管擺在家裡或辦公室，看起來還是少了一點讓心情大好的清新感。

不如來學移盆的小撇步吧！善用生活中常見又便宜的素材，加上達人傳授的不失敗小技巧，只要15分鐘，輕輕鬆鬆成就居家和桌上的美好風景。擺幾盆在乾淨的牆前，就是超受網美歡迎、怎麼拍怎麼美的清新背景，放上最近的愛用物，馬上可拍私物分享。在家裡隨手一拍，再也不怕被看到亂糟糟、毫無質感可言的居家空間。若想走出自己的獨特風格，那更要在達人的介紹下，認識60多種多肉和乾燥花，搭配出專屬於你的style！



▲造型修長的綠珊瑚，搭配透明玻璃杯、白色牆面和木質調擺飾，展現空間主人的知性sense，適度添上可愛的動物裝飾，還能表現主人童心！（圖／四塊玉文創提供，下同）

綠珊瑚

這樣準備>>

綠珊瑚（1株）

透明把手玻璃杯（1只）

小木鳥（1隻）

水苔（適量）

多肉植物專用土（適量）

跟著種起來>>

1.小心移出綠珊瑚，不要弄傷它，可戴手套進行。

2.先放一些土於杯中，再放入綠珊瑚。

3.穩定植物後放入專用土，留一點空間放水苔。

4.放進水苔，把小木鳥黏在杯把上，完成。

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▲ 顏色超級討喜的千日紅，絕對是網美過年拍照的超搭小物！

千日紅

這樣準備>>

紅色千日紅（20~30朵）

透明威士忌杯（1只）

跟著種起來>>

1.花市買回來的千日紅，需倒掛乾燥一星期左右。

2.將乾燥過的千日紅剪下，保留一點莖幹。

3.將正面朝向杯子外側，以繞圈堆疊方式，由下往上疊上去，記得將莖幹藏入花與花之間。

4.可依個人喜好堆滿或8分滿，亦可滴上精油當擴香瓶。

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《多肉植物的生活布置：15分鐘X 50道桌上盆栽練習》

作者： 雷弘瑞、王之義

出版社：四塊玉文創

出版日期：2016/07/13

ISBN：9789865661786