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15分鐘種好一盆多肉！跟著達人輕鬆佈置網美角落

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▲▼多肉，仙人掌。（圖／pixabay）

▲沒有綠手指也沒關係，跟著達人動動手，給多肉煥然一新的「家」，超簡單！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

年紀還小的時候，覺得蒔花弄草只是爸爸媽媽，甚至爺爺奶奶老一輩的興趣。等到長大後，發現周遭朋友利用簡單植栽，就把家裡佈置得超有氛圍，才後悔過去怎麼沒有好好培養綠手指！

這幾年多肉植物流行，也終於長了知識，植物原來不只花花葉葉，竟然還有顏色斑斕、肥嘟嘟的品種！然而，在花店或市集買回來的小盆多肉，幾乎都是裝在顏色單一的塑膠盆裡，不管擺在家裡或辦公室，看起來還是少了一點讓心情大好的清新感。

不如來學移盆的小撇步吧！善用生活中常見又便宜的素材，加上達人傳授的不失敗小技巧，只要15分鐘，輕輕鬆鬆成就居家和桌上的美好風景。擺幾盆在乾淨的牆前，就是超受網美歡迎、怎麼拍怎麼美的清新背景，放上最近的愛用物，馬上可拍私物分享。在家裡隨手一拍，再也不怕被看到亂糟糟、毫無質感可言的居家空間。若想走出自己的獨特風格，那更要在達人的介紹下，認識60多種多肉和乾燥花，搭配出專屬於你的style！

▲▼多肉,植物,移盆,佈置。（圖／四塊玉文創提供）
▲造型修長的綠珊瑚，搭配透明玻璃杯、白色牆面和木質調擺飾，展現空間主人的知性sense，適度添上可愛的動物裝飾，還能表現主人童心！（圖／四塊玉文創提供，下同）

綠珊瑚
這樣準備>>
綠珊瑚（1株）
透明把手玻璃杯（1只）
小木鳥（1隻）
水苔（適量）
多肉植物專用土（適量）

跟著種起來>>
1.小心移出綠珊瑚，不要弄傷它，可戴手套進行。
2.先放一些土於杯中，再放入綠珊瑚。
3.穩定植物後放入專用土，留一點空間放水苔。
4.放進水苔，把小木鳥黏在杯把上，完成。

Tips>>

▲▼多肉,植物,移盆,佈置。（圖／四塊玉文創提供）
 

▲▼多肉,植物,移盆,佈置。（圖／四塊玉文創提供）
▲ 顏色超級討喜的千日紅，絕對是網美過年拍照的超搭小物！

千日紅
這樣準備>>
紅色千日紅（20~30朵）
透明威士忌杯（1只）

跟著種起來>>
1.花市買回來的千日紅，需倒掛乾燥一星期左右。
2.將乾燥過的千日紅剪下，保留一點莖幹。
3.將正面朝向杯子外側，以繞圈堆疊方式，由下往上疊上去，記得將莖幹藏入花與花之間。
4.可依個人喜好堆滿或8分滿，亦可滴上精油當擴香瓶。

Tips>>

▲▼多肉,植物,移盆,佈置。（圖／四塊玉文創提供）

▲▼多肉,植物,移盆,佈置。（圖／四塊玉文創提供）
《多肉植物的生活布置：15分鐘X 50道桌上盆栽練習》
作者： 雷弘瑞、王之義 
出版社：四塊玉文創 
出版日期：2016/07/13
ISBN：9789865661786

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關鍵字：多肉,植物,居家,空間,佈置,網美

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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