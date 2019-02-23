花蓮市健康齊步走　300组家庭團報禮+好康抽奬大方送

▲2018年花蓮市環抱幸福健康齊步走活動，當天前總統馬英九及時任立法委員的現任花蓮縣長徐榛蔚都參加健走。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市2019環抱幸福健康齊步走活動2月25日狩開放線上索取家庭團報禮，限三百組，家庭團報好康除了報名禮之外，還有團報好康抽獎。



花蓮市健走活動將在3月16日於太平洋公園曙光廣場舉辦，現場提供五千份完走禮與摸彩券，有電視、冰箱等大獎，花蓮鄉親請鎖定活動訊息。

2月25日上午8:00開放線上索取家庭團報禮，三人以上的家庭成員可至花蓮市公所官方網站點選環抱幸福健康起步走連結網頁，或搜尋花蓮市文化觀光資訊網，點選花蓮公民學苑，進入後即可看到活動訊息。另外也可連結https://goo.gl/1z9QPi網址，填寫報名表。





家庭團報僅開放三百組，完成報名者於活動當天健走完成後，可在活動現場領取由光隆海洋生技公司提供的報名禮，每組家庭一份，另外光隆海洋生技公司還提供2部摺疊式腳踏車供家庭團報組抽獎。



至於個人組免報名，在3月16日清晨7點半到場，8點暖身運動後於8點半正式開始健康齊步走。

健走路線從太平洋公園曙光廣場出發，往北經曙光橋，於兩潭自行車道領取摸彩券，並在景觀橋前的85度C蓋章後原線折返，全程約計五公里。





花蓮市公所此次特地提供五千張摸彩券及五千份完走禮，全程走完並在摸彩券上蓋章，即可兌換完走禮品一份及參加摸彩。獎品包括55吋、43吋電視，雙門冰箱、吸塵器、Nike背包等上百個獎項。

現場還有設置政令宣導攤位，持20個廢電池或15片光碟即可至資源回收宣導攤位兌換宣導品1份，請鎖定花蓮市公所官方網站活動訊息。