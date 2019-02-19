逢興生技歡慶20週年　用健康與公益邁向百年企業第一步

▲台灣知名保健食品研發製造商逢興生技於本月15日舉辦20週年慶祝活動，邀請各界貴賓以及公益合作單位三星國中一同參與。

圖、文／逢興生技提供

台灣知名保健食品研發製造商逢興生技，在今年度慶祝成立20週年，在競爭激烈的生技產業中，逢興生技為全球保健食品業者提供全方位的解決方案，研發製造創新、有效、安全的保健食品，是業界長期且值得信賴的保健食品研發及製造夥伴。逢興生技於本月15日舉辦20週年慶祝活動，邀請各界貴賓以及公益合作單位三星國中一同參與，為一整年的慶祝活動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

▲逢興生技將與宜蘭縣立三星國中棒球隊共同推出「進擊未來，億起走」活動。

在為期一年的慶祝活動中，公益是核心使命，看見了台灣基層運動員資源分配不均的環境，逢興生技將與宜蘭縣立三星國中棒球隊共同推出「進擊未來，億起走」活動，預計在20週年結合同仁與合作夥伴及所有希望走出健康的民眾們，一起達成走出10億步的目標!達標同時，將提供三星國中棒球隊總價值超過100萬的贊助，包含了現金贊助與營養補充，讓偏鄉的孩子成長發育不落人後、讓這些對棒球懷著滿腔熱血的孩子不再因為資源不足而受限，可以盡情揮棒打出自己的未來，也歡迎業界夥伴一同共襄盛舉為基層運動員出一份力。

▲逢興生技幫助弱勢家庭的孩子與社會接軌。

逢興生技在本年度將擴大與技職院校的人才培育計畫，以建教合作線上實習，幫助弱勢家庭的孩子與社會接軌，在畢業後提供就業機會，善盡企業社會責任。

▲逢興生技為全球保健食品業者提供全方位的解決方案。

20週年慶祝活動中，逢興生技邀請各領域專家學者現身說法，於每季和民眾分享如何走得風華、走得健康、走得耀眼、走得長遠，希望讓民眾都能更清楚逢興生技致力於推動健康落實化。今年六月在上海舉辦的亞洲天然及營養保健品展，將透過趨勢論壇，公布獨家專利複方原料的系列應用。為逢興生技在全球保健食品產業領先地位，奠下百年企業的紮實基礎。

▲逢興生技取得多項國際認證，奠定全球保健食品產業領先地位。

更多活動詳情，請上逢興生技20週年活動網站。

20週年活動網站https://www.welbloom.com/20anniversary/

逢興生技官網 https://www.welbloom.com.tw/