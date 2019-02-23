公主病才排第三？　讓男生覺得「愛過就好」的10種女生

▲有些女生的風格實在叫男人不敢領教，打從心底不想娶回家當老婆。（圖／取自免費圖庫pixabay)

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無論性別，婚姻是一輩子的事，因此許多男性挑老婆時，不止看外表、憑感覺，還會考量很多因素，交往時女生的一舉一動都會成為男生「想像婚後」的依據。究竟哪種女生的風格實在叫男人不敢領教，打從心底不想娶回家當老婆，覺得愛過就好呢？現在就運用網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，為天下男兒省下未來的離婚律師費吧！

5.整天疑神疑鬼、查勤、吃醋，控制慾極強的女生

2014年驚悚謀殺懸疑片《控制》你看過嗎？裡頭由班艾佛列克飾演的丈夫一角，一步步踏入妻子圈套，最後無奈臣服在她陰謀底下。雖然這一切導火線來自男主角對婚姻的不忠，但健康的愛情確實應該建立在良好信任關係上，否則如果男生啥事都沒做，女生就整天疑神疑鬼、瘋狂查勤，甚至亂吃醋，感情最終只會變調啊！

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4.家裡負債累累，一天到晚搬家躲黑衣人的女生

有句諺語是這樣說的「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」，意指面對艱困時刻，再相愛的兩個人還是可能各奔前程，以自求多福。況且你我都知道「貧賤夫妻百事哀」，就算小倆口靠微薄收入能勉強度日，可一天到晚搬家躲黑衣人的「愛情」終究難敵「麵包」考驗的！

3.公主病嚴重，個性傲嬌，愛使喚人的女生

感情是互相的，就算妳是仙女下凡或天之驕女，只要行為過份驕縱，一天到晚使喚別人，這世界上沒有一個男人能吃得消。因此有件事各位女孩一定要記住，就算妳男友真的是王子，他要的也是沒有「病」的公主，而且說實在的有病就該去看醫生，別再延誤病情了！

2.愛抽菸、喝酒、罵髒話，陋習一堆的女生

姑且不論身體健康，台灣社會對於抽菸、喝酒、罵髒話等陋習，感覺男生做這些事都很正常，女生則會被投以異樣眼光。雖然時代變遷，這現象有逐漸好轉，可老一輩刻板印象依舊根深蒂固，彷彿女生不是乖乖牌或鄰家女孩，就不適合娶回家當老婆。

1.開口閉口都是錢，拜金勢利、追求名牌的女生

人家說談錢傷感情，更何況是夫妻呢？因此盲目拜金，老是用錢衡量一切價值的女生，男生實在興趣缺缺啊！況且台灣萬物皆漲，薪資卻凍漲，自然不敢討拜金女當老婆。加上一輩子很長，難保有一天不會經商失敗、宣告破產，此時誰也沒把握，配偶欄裡價值觀扭曲的女生，能伴你度過難關啊！

▲網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，哪種女生的風格實在叫男人不敢領教，覺得愛過就好呢？（圖／網路溫度計）