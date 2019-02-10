女生找對象要小心！　網友票選「新聞認證」十大渣男

▲前段子導演鈕承澤爆出「指姦」性侵女劇組人員風波，引起各界譁然與撻伐。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

前段子導演鈕承澤爆出「指姦」性侵女劇組人員風波，引起各界譁然與撻伐，不少網友轟他「渣男」，回顧這段時間，暖男沒幾個，渣的倒不少，DailyView網路溫度計就要用《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出代誌的男名人，看看這些人都幹了什麼荒謬事。

第5名：鈕承澤

導演鈕承澤遭一名女性電影工作人員控告性侵，過程粗暴，不舉不硬還想來，用手指指交導致該女下體撕裂傷，鈕承澤事後雖道歉，卻一度神隱，用臉書預告自己不會逃避責任，卻對媒體表示「不曉得彼此認知不同及對方為何控告他性侵，但至今仍欣賞對方。」

▲前職棒球星黃勝雄屢遭爆料約砲女球迷，還多次家暴老婆。（圖／記者季相儒攝）

第4名：黃勝雄

前職棒球星黃勝雄屢遭爆料約砲女球迷，鹹濕訊息四處外洩，甚至婚後依舊偷腥不改，還見笑轉生氣，多次家暴打到老婆視網膜剝離、臉部紅腫，黃勝雄還跟老婆放話「欠打是不是？打到妳肯離婚，不是不敢。」讓她不只精神、物質上的生活盡受折磨，更在身體上遭受傷害。

▲「Under Lover」成員胡睿兒，今年6月到夜店把妹，事後被控性侵 。（圖／胡睿兒、林采緹臉書）

第3名：胡睿兒

「Under Lover」成員胡睿兒，今年6月到夜店把妹，事後被控性侵，胡睿兒稱自己「沒進去」，但被害女子堅稱「有」，且身上也有採到胡睿兒的體液DNA ，因此胡睿兒輩依乘機性交既遂罪起訴，尷尬的是，事發後正值胡睿兒老婆林采緹臨盆之際，讓人不勝唏噓。

第2名：林柏昇

這幾年人氣不錯的外景節目主持人KID，被爆和許維恩交往期間，劈腿直播主「奶精」，還帶女方回與許維恩的愛巢「滾床單」，KID事後招認劈腿，許維恩則表示「只是一時糊塗犯下了錯誤，他也改過自新了，希望大家給予我們時間和空間！」大器的回應被網友讚爆。

▲炎亞綸被週刊踢爆他一次劈腿3男。（圖／記者黃克翔攝）

第一名：炎亞綸

炎亞綸的感情狀況一直是粉絲及媒體關注的焦點，今年更被週刊踢爆他一次劈腿3男，甚至撲朔迷離情史的對話紀錄、親密吻照都全部曝光，引起一陣熱烈討論。風波最後在炎亞綸疑似出櫃並道歉「我很抱歉沒有處理好我自己的私人生活，迫使必須用這樣的方式被呈現」後暫時落幕。

▲DailyView網路溫度計用《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點出代誌的男名人，看看他們做了什麼荒謬事。（圖／網路溫度計）