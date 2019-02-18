說不要就是要？　女生最令人不解的十大「婦女病」曝光

▲對很多男生而言，好像永遠沒有辦法理解女生的想法和行為。（圖／PAKUTAS）

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俗話說女人心海底針，對很多男生而言，好像永遠沒有辦法理解女生的想法和行為，DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看男生心目中女生最煩人的「十大婦女病」，到底都是那些事！

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5.情緒一來，翻臉比翻書快

女生們真的很厲害，有時上一秒還在跟你嘻嘻哈哈、叫你寶貝，下一秒卻大發雷霆、河東獅吼、叫你滾蛋，有時候你都疑心這到底是不是同一個人？只能說女孩子情緒一來，什麼好氣氛都會轉瞬凝結成冰。

4. 愛講八卦，喝咖啡聊是非

女生的嘴大致有兩個功能，一是拖著你到處吃美食，二就是不進食的時候在講別人的八卦閒事，有時候甚至約姐妹們特地來個午茶約會，集體更新八卦情報！

3. 熱衷買東西，血拼時常失心瘋

許多女生都是購物狂，對櫃哥櫃姐的各種推銷近乎來者不拒，百貨公司踏一圈，手上提袋多一倍，買回家拍照上傳後就再也不會打開，還會問你「我怎麼會有這個？」

2. 嘴上說隨便，卻又通通不要

女生說沒事一定是有事，當你們開始覺得有事情的時候，女生只要脫口說出「隨便」兩個字，就是開始考驗對方的求生欲，這種時候你就會覺得元宵節的燈謎真是易如反掌。

1. 不管幾歲都有少女心

女孩不管到了什麼年紀，在心裡的小角落都保有一顆少女心，通常在看到一些美好、可愛的人事物時，一發不可收拾，讓男生們招架不住。男生最不能理解的就是，為什麼到了這個年紀，這些女生還這麼天真爛漫，到底是真的、還是裝的？

▲DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看男生心目中女生最煩人的「十大婦女病」，到底都是那些事！(圖／網路溫度計)