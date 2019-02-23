川普有望延後貿易戰期限「盼會面習近平」！陸代表團周末繼續談

記者錢玉紘／綜合報導

中國大陸代表團持續在華府與美國就貿易問題協商，美國總統川普也在22日下午與首席談判代表、中國國務院副總理劉鶴會面。川普隨後也指出，他希望不久後就能跟中國國家主席習近平就貿易問題舉辦會談。而中方代表團在兩天的會談結束之後，預計將延長行程，本周末繼續協商。



第7輪中美經貿高級別談判預定於21、22日於華府舉辦，雙方到目前為止仍在協商，川普也在22日下午於白宮橢圓辦公室跟劉鶴進行會談。結束後，川普受訪時提到，兩國針對匯率操縱部分已經定了「最後協議」，但並未對此提供其他細節。

同樣出席會議的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則表示，本週的貿易協商很順利，中國代表團也將會延長待在華府的時間，本周末將會繼續對談，「我認為協議很可能會達成」。



目前距離雙方「休兵期」結束只剩下大約一周的時間，美國很有可能在3月1日後對中國進口商品再次提高關稅，但川普先前表示，這不是一個「神奇大日子」。川普也在受訪時表示，期限可以延後，並期望很快就可以跟習近平見面，並討論貿易協議的幾項最終部分，其中最重大的幾個決定會由他與習近平共同完成。美媒報導，雙方的會面可能會在佛州海湖莊園舉辦。

據「華爾街日報」報導，白宮方面期望中國可以對幾個關鍵議題做出改變，例如對國有企業的不當補貼以及不當科技轉讓。「路透社」報導，中美雙方的官員們針對協議中的用語還有爭議，因此仍在協商。

▼中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／路透社）