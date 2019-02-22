　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「川金二會」27日登場　美總統御用專機「海軍陸戰隊一號」抵越南待命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統專機「海軍陸戰隊一號」近日抵達越南待命，將在「川金二會」中供川普使用。（圖／路透社）

▲美國總統專機「海軍陸戰隊一號」近日抵達越南待命，將在「川金二會」中供川普使用。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於本月27、28日，在越南首都河內與北韓領導人金正恩會面。據越南當地媒體報導，美國已將川普專用的直升機「海軍陸戰隊一號」（C-17）空運到河內，運輸機上可能還有載其他領導人會談所需的物品。

綜合外媒報導，「川金二會」倒數一周，各項工作正如火如荼地進行當中，搭載美國總統專用直升機的C-17近日現身越南機場，待命美國總統川普前來。

▲▼ 川金會／美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲「 川金二會」27日登場。（資料照／朝中社）

「海軍陸戰隊一號」（Marine 1）是美國總統所搭乘的美國海軍陸戰隊專機的無線電台呼號，不同於空軍一號的是，「海軍陸戰隊一號」是直升飛機，一般用於國內短途旅行；當美國總統出國訪問時，「海軍陸戰隊一號」通常會與專車「猛獸」一起被提前送至目的地。

一般來說，美國總統出行都是先坐「海軍陸戰隊一號」直升機到達安德魯斯空軍基地，接著再乘坐「空軍一號」飛往全國或是世界各地。這次的「川金二會」，川普將搭著「海軍陸戰隊一號」在越南國內移動。

當美國總統出國訪問時，海軍陸戰隊第一直升機中隊（HMX-1）的直升機也會與「空軍一號」一起行動，通常是由美國空中機動司令部派諸如C-5或C-17之類的軍用運輸機負責，將直升機及其配件還有機組成員運送到出訪國。

ET快訊
買鹹酥雞抬頭盯菜單…視線全歪「貢丸好飽滿」　釣出神人開門了
快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露
「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！經紀公司回應了
蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來

關鍵字：川普,金正恩,川金二會,北美要聞,蓬佩奧,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

「川金二會」27日登場　美總統御用專機「海軍陸戰隊一號」抵越南待命

東京獨居男宅中發現「500具人骨」！警破門傻眼　鄰居嚇壞

日本首度對野豬使用疫苗 防堵非洲豬瘟疫情擴散

阿拉伯版北約？ 美召集多國籌組「中東戰略聯盟」

快訊／厄瓜多發生規模7.7地震！深度156.2公里

《時代》雜誌：台灣推出亞洲第一部同婚法案

「藍鯨」翻版！凸眼裂嘴女露詭異微笑　7歲童：Momo會在睡覺時殺了你

惡狼太多！日警視廳開發「防癡漢APP」爆紅　下載量飆破6倍

日本2學童遇外星人　「甲府事件」葡萄園驗出放射性物質「磷32」

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

「川金二會」27日登場　美總統御用專機「海軍陸戰隊一號」抵越南待命

東京獨居男宅中發現「500具人骨」！警破門傻眼　鄰居嚇壞

日本首度對野豬使用疫苗 防堵非洲豬瘟疫情擴散

阿拉伯版北約？ 美召集多國籌組「中東戰略聯盟」

快訊／厄瓜多發生規模7.7地震！深度156.2公里

《時代》雜誌：台灣推出亞洲第一部同婚法案

「藍鯨」翻版！凸眼裂嘴女露詭異微笑　7歲童：Momo會在睡覺時殺了你

惡狼太多！日警視廳開發「防癡漢APP」爆紅　下載量飆破6倍

日本2學童遇外星人　「甲府事件」葡萄園驗出放射性物質「磷32」

《Pokémon GO》2/23開放拉帝亞斯　異色版同步登場

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

影／ET專訪蔡英文寵物集團　CNN也看見了！加問總統這一題

米蘭／Armani宣示「穿搭沒有公式」　丹寧配薄紗也很可以

浩角翔起嫌棄「廢棒」夢多　秒打臉「豬隊友」是他

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

若受邀到美國國會演說　蔡英文：會以3大重點綜合考量

口乾舌燥、血糖飆竟「染肺炎」　資深糖友半年內二度住院

杜拜女網賽／謝淑薇奮戰3盤止步4強　不敵澳網亞軍科維朵娃

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

國際熱門新聞

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

微波2顆葡萄變火球　科學家解開..

日屋發現500具人骨　警破門傻..

科學家解出「微波葡萄」冒火焰謎..

日本研究曝光　吃宵夜「有4大好..

韓航董娘飆罵菲傭15分鐘音檔曝..

屁孩打遊戲兩天不起　媽親自餵早..

練功坐大象必經之路！僧慘被踩死

電梯裡性侵14歲少女　噁男裸下..

日本小學「50元營養午餐」撼動..

米其林餐廳慶生　她吃完狂吐身亡

臨檢遭槍擊！女警開15槍擊斃歹..

不倫混血女星新片大露雪乳　復出..

更多熱門

相關新聞

獵鷹9號爆「橘光」升空！執行「以色列登月」任務

太空探索技術公司SpaceX獵鷹9號火箭（Falcon 9）於今日晚間從佛羅里達州升空，預計載著以色列首個無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet）登陸月球，如果任務順利進行，以色列將成為美國、俄羅斯和中國之後，第4個完成此壯舉的國家。

時代：台灣推出亞洲第一部同婚法案

白宮計畫在敘利亞留200美軍士兵

川普發推談5G 華為高層回應

相框砸中4歲童　碎玻璃插腹慘死

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面