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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文寵物集團到齊！想想、阿才「喵」進門　3拉拉滿場飛

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◎採訪：黃寶慧、陳弘修、陶本和
◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和

總統蔡英文在面對國政時，她的堅毅與冷靜，被形容是「辣台妹」，但很少人親眼目睹私底下的她，與2隻愛貓、3愛犬共同生活時的柔軟。那互動的感情與珍惜，是真正喜愛喵星人和毛小孩的人才懂的，聊起來，話匣子開了，看著毛孩子們，這時候的蔡英文，眼神裡有一種母愛、一種笑罵自家孩子，但又希望讓她這群寶貝們在訪客心中留下最好的一面。

隨著農曆新年春節到來，《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧帶領採訪團隊前進總統官邸，一窺蔡英文與5隻寵物齊聚在一個空間互動，那最純粹的樣貌。起初，我們聽說蔡英文的貓咪對玩具不太感興趣，《ETtoday新聞雲》也特別準備了最新逗貓棒、貓草玩具等伴手禮，準備跟喵星人來個大挑戰。

一進門，映入眼簾的是蔡英文抱著「蔡想想」堆滿笑容說：「來跟哥哥、姊姊說新年快樂。」看到準備給貓狗的禮物包，她笑著說，「她（想想）到一、兩歲的時候，就已經不玩了，她已經覺得他是大人了，不玩小孩子的玩具」。

▼ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧率ET採訪團隊進總統官邸，專訪蔡英文。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬攝）注意20190207前請勿使用 。

蔡英文常抱著想想照鏡子：「那就是妳啊！」

談起「蔡想想」，蔡英文跟大家一起蹲在地上，像聊起自己的孩子，她向《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧表示，當初跟蔡想想相見，是在某一天，蕭美琴委員從花蓮打了電話給她，說找到一隻母貓要給她，收到照片時，當時的想想好小、好狼狽，在花蓮的和平村，因為颱風跟媽媽失散，她全身都是泥巴，「所以蕭美琴看到的時候，就是一團泥巴在叫」。

「她從小聲音就非常大」蔡英文說，蔡想想就是因為叫起來聲音很宏亮救了她自己，剛到家裡的時候，也不是很健康的貓，三天兩頭得跑一趟醫院，當時蔡英文都會帶她坐計程車，「有一天計程車司機受不了她的叫聲，叫她下車」。

也因為蔡想想是蔡英文家中第一隻貓，蔡英文說，她一直以為自己是大人，直到蔡阿才來了，「她才覺得這隻是什麼？」所以剛開始把他們放在玻璃的空間隔離起來，讓他們對看，「她就在玻璃前面坐一整天觀察阿才」。

但正因為蔡想想常把自己當成人，她也變成蔡英文在官邸接見貴賓時，幫忙迎接客人的重要成員。只要有客人的官邸，她就會坐在門口迎接，當蔡英文要送客時，也會在門口跟客人道別。

蔡英文說，蔡想想迎接最大咖的來賓，大概就是史瓦帝尼的國王，不過史王一家人雖然不太親近貓，但也都有跟想想打招呼。蔡英文得意地說，「有時候還滿有面子的」。

事實上，在拍攝當天，蔡想想真的也把自己當成總統官邸的主人，在採訪團隊抵達現場開始架設攝影、燈光器材時，她就開始巡視大家放在地上的每一件包包、器材，就像是總統家中的維安特勤；蔡英文也笑著說，她很常會抱著蔡想想照鏡子，指著鏡中的她說「那個就是妳啊！」讓她認清自己是一隻貓，不是人啊。

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬攝）注意20190207前請勿使用 。

蔡阿才敢在總統床上尿尿

「阿才比較難控制」！蔡英文說，想想比較黏她，畢竟相處比較久了，阿才是男生，「男生跟女生還是有差，男生就像是小流氓一樣，你看剛剛的絕技，在樓上飛簷走壁工夫很強。」

談起「蔡阿才」，蔡英文說，每天早上他從房間出來，就會看著牆壁，因為他抓過壁虎，有時候蟲子進到屋裡都會被他抓到，但不會咬死或吃掉，「就是壓著或咬在嘴巴來給我看一下，我們把牠放回去，他（阿才）還會自己去抓回來。」

蔡英文笑著說，後來附近有蜥蜴，有幾隻都認得蔡阿才，只要他一出去，蜥蜴就鳥獸散，「可是後來蜥蜴發現阿才不過就這樣子，結果群起反攻，有一次阿才嘴巴就被咬到，沒有受傷但就被咬了一下。」

其實，蔡想想常跟總統開會外，蔡阿才真正喜歡開會。蔡英文說，每次在官邸開會，他有時會自己跑進會議室裡頭，找一張白色的椅子，然後靜靜聽大家開會，有時候還會打盹；有時候是軍事的會議，將領們在總統進到會議室時，依照軍事的訓練，都會起立問好，但阿才就優哉游哉坐在椅子上，蔡英文還會問他，「啊你怎麼沒有站起來？」

蔡英文甚至開玩笑地說，蔡阿才、蔡想想真的都很喜歡開會，「所以我要經常性的檢查他身上有沒有竊聽器！」

不過，阿才雖然調皮了些，但其實有時候滿敏感的，有次被罵了，心理因素而憋尿，所以蔡英文都不太勉強他，有次把他關在臥房，他還在床上尿尿。

回想起這對姐弟，蔡英文倒也得意地說，有一次地震，他們一起跑去躲起來，過了很久，阿才帶著姊姊想想走出來，「這時候就會覺得說，哎唷，懂得照顧姊姊喔」、「只是啊！地震的時候都第一時間溜掉，就會覺得，你們怎麼那麼不顧道義啊」。

有趣的是，或許是因為官邸一下來了太多人，就當大家在聽蔡英文分享故事的同時，眾人才發現阿才自己一個人還在外頭跟幾個人玩你追我跑，讓蔡英文抬頭問說，「欸？阿才呢？弟弟可以進場了吧！」幕僚只好苦笑回答「我們持續溝通中」，而蔡英文索性則走進客廳，半拖半哄，好不容易把阿才請進房間。

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者湯興漢攝）注意20190207前請勿使用

3隻退役拉拉 口水流滿總統褲子

值得一提的是，正當在大家聊得很起勁時，蔡英文主動提議把認養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru帶進室內，話才剛說完，她就親自走出戶外把3隻拉拉帶進場，而調皮的蔡阿才也趁機奪門而出，沒多久一個不大的房間，除了本來就在場的蔡想想，又加上3隻拉布拉多犬，氣氛顯得格外熱鬧。

蔡英文隨後也坐在沙發上，手上拿著零嘴，對著三隻拉拉說「Wait！Sit！」，Bunny、Bella乖乖聽話坐好，不過黑色的Maru早按耐不住，嘴巴的口水直流，弄得蔡英文的褲子滿是口水痕，而她則是笑著說，「哎呀！你口水都出來了！」

每天跟這三隻退役的拉拉相處，蔡英文相當熟悉他們的個性與習慣，她把零嘴分別放在拉拉面前，小聲對著《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧說，「妳講OK，大聲點」，當黃寶慧喊了聲「OK」，他們三個彷彿聽到許可指令，才敢把眼前的零嘴吞下肚，而正當大夥一片驚嘆時，蔡英文也替他們覺得驕傲，她摸著Maru說，「Maru最辛苦了，他是真正服役過的，另這兩個是同胞姐弟（Bella、Bunny），他們之前服役時就是教學用的」。

這時候蔡英文從門縫裡看到阿才的身影，「阿才是不是想進來？讓他進來！」工作人員把門打開後，阿才果然自己跑了進來，蔡英文笑著說，「你看這三隻（導盲犬）都假裝沒有看到他們（想想、阿才），話才說完，蔡想想像是吃醋般，「喵」了好大一聲，讓蔡英文趕緊安撫她說，「哎唷～你怎麼啦？」

談到三隻導盲犬，蔡英文當初為了建立友善導盲犬環境，到基金會去說想要領養，結果基金會把這三隻都帶出來，她說，「我說如果沒有人能夠照顧他們，我就都照顧，所以三隻都來啦！」

蔡英文說，他們都是退役的導盲犬，都有一定年紀了，不能夠太胖，否則髖骨會受不了，所以都有控制他們的體重在26、27公斤，「我們一直以為Maru最瘦，但因為他最小隻，是日本種，而另外兩隻是歐洲種。」

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）注意20190207前請勿使用 。

為了照顧這3隻退役拉拉，蔡英文也給他們吃中藥、蔓越梅，因為年紀到了，都10幾歲了，有些老人家需要調理的問題都有，有時候是要讓胃好一點，每天也都要請志工帶他們去運動。

蔡英文說，每天早上8、9點，會出去走三圈官邸，下午4、5點也要走。她笑說，這三隻導盲犬很怕蔡想想跟蔡阿才，「有時候他（指著蔡想想），坐在正門口，這三隻就會繞道而行」。

在帶頭領養導盲犬後，蔡英文也表示，已經開始有人在領養了，但坦白說，年紀大的狗照顧起來的確需要多費點心思，一、兩個月就必須去醫院檢查一次，不過這三隻倒是很愛看醫生，認為去看醫生是好玩的事情，打開車廂會自己跳進去，也認得路，快到醫院時會自己站起身來，「因為醫生對他們很好啊，都會給他們好吃的」。

話才剛說完，這時候室內又開始一陣躁動，原來是想想跟阿才盯著三隻導盲犬，感覺像是聯合作戰，眾人眼見三隻導盲犬紛紛起身走動躲避，有時圍繞蔡英文身邊轉，而Maru甚至還躲到了攝影身後，蔡阿才走到哪，Maru就躲到哪，逗得屋內一陣大笑。

蔡英文隨後也像個母親在談自己孩子般地說，Maru是膽小鬼、Bella最鎮定，但平常最懶惰、最愛吃；Bunny膽子也滿小的，但如果要帶出去，就帶他，根本不需要繩子，要他上車就上車，要他下來就下來，因為他過去訓練在很多人的場合，本身就很自在；蔡英文甚至還開玩笑地說，「本來想說要出去賺一點飯錢吧，後來覺得節目太難安排，就算了」。

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 ，黃寶慧。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）注意20190207前請勿使用 。

在屋裡看完2隻貓、3隻退役拉拉的真實互動後，眾人與蔡英文接著走到戶外散步閒聊，Bella、Maru、Bunny，只要蔡英文一聲輕喚，他們便狂奔到她身邊圍著；至於一貫喜歡在側門紗窗往外望著院子的蔡阿才，依舊按照自己的習慣在屋裡盯著拉拉們。另一邊的蔡想想則是在門口，準備一貫地進行著她的送客工作。

談起貓狗與寵物的蔡英文，很不一樣，不像最近被取的綽號「辣台妹」，話多了，眼神裡就像是個母親，細數自己孩子的糗事與過往，但又希望外人可以看到他們最好的一面；相較而言，總統擔心的不是自己的畫面或言談內容，掛念的就像她最後一句請託的話，「麻煩要讓『2加3』的照片好看一點。」 

▲▼ 蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者湯興漢攝）注意20190207前請勿使用

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關鍵字：蔡英文專訪,民進黨,總統,總統府,黃寶慧,蔡英文

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