陳明通再批和平協議　稱「一國兩制」台灣方案已在習近平桌上

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨主席吳敦義提出兩岸和平協議，民進黨政府群起而攻之。繼先前五次點名後，陸委會主委陳明通今（21日）再親上火線，直指兩岸和平協議就是「統一協議」，所以才要透過《兩岸人民關係條例》修法，建立防衛機制，「北京對台統一進程已經發動，兵臨城下，『一國兩制』台灣方案已放在習近平桌上」。

陳明通研判，習近平提出「習五點」除有內部壓力，還有個人在歷史定位上的企圖心。

陸委會今召開例行記者會，陳明通出席主持，他引述《兩岸人民關係條例》第四條之二，「有關兩岸協議簽署，由陸委會統籌辦理訂定協議事項，除涉及公權力，如航線問題，則交予兩岸公權力單位協商」，強調陸委會在兩岸事務的主導性。

陳明通更引述高雄市長韓國瑜的「兩個不要懷疑」，強調北京要統一台灣，是陽謀不是陰謀。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者蔡浩祥攝）

他指出，《兩岸人民關係條例》在政治議題協商機制方面，本來就非常薄弱，才透過本次修法，建立「國會雙審議」、「人民雙公投」高門檻政治議題協商的監督機制。

有關該機制適用性，陳明通表示，今後無論誰執政，都能透過這個高門檻監督機制，「老百姓才會很安心，士農工商賺大錢」。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

「北京對台政策很清楚，就是要統一你（台灣）」，陳明通坦言，兩岸無論任何樣態的政治議題，北京目的就是要統一台灣，也就是「一國兩制」台灣方案。

面對在野黨有意赴陸進行「民主協商」，陳明通表示，這恐違反兩岸條例第七十九條之三，得面臨20萬以上，200萬以下罰鍰，累犯者五年以下有期徒刑，「中華民國還是有法律的！」