▲ 金山社區幹部研習座談，力拚2020年評鑑好成績。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所21日舉辦「2019年度推動社區參與績優社區評鑑之幹部研習培力工作坊」活動，由新北市社區培力育成中心，引薦三芝區福成社區發展協會及五股區貿商社區發展協會，與金山區社區幹部進行績優社區評鑑資料研習與評鑑心得分享座談會。

金山區長陳國欽表示，新北市政府為協助各社區提供在地服務，落實在地人照顧在地人的理念，由社會局委託實踐大學民生學院於2017年成立新北市社區培力育成中心，透過社工與專家學者的助力，為社區發展挹注新的能量與契機。

▲ 社區幹部翻閱福成社區評鑑資料。

新北市社會局每2年舉辦1次績優社區評鑑「金卓越社區選拔」，目的是為加強社區發展工作，鼓勵社區發展協會健全組織，推動社區福利服務，增進公民參與，提升居民福祉，展現自主、活力、幸福、永續之社區精神，選拔服務績效良好或貢獻卓著之社區發展協會予以表揚。

金山區公所表示，2019年首辦金山區社區培力工作坊，邀請轄內社區重要幹部共16位人員參與，希望透過活動的設計，提升各社區參與2020年新北市政府社會局舉辦社區評鑑計畫意願；也提升幹部彙整社區評鑑成果資料及文書處理能力。

▲ 貿商社區執行長蕭明霞說明評鑑資料。

新北市社區培力育成中心社工師溫詠涵表示，三芝區福成社區及五股區貿商社區是值得學習的績優社區，在2018年度及2016年度分別獲得新北市金卓越社區選拔績效組優等獎，希望藉由此次活動，推動各社區相互學習及經驗交流，邁向社區永續經營的目標及社區一家親的境界。

福成社區理事長鄭國賢表示，社區除了有兒少陪伴站也推動銀髮共耕（銀髮開心農場），希望真正做到幼吾幼以及人之幼，老吾老以及人之老的目的。貿商社區執行長蕭明霞表示，社區配合市府政策推動關懷據點及銀髮俱樂部，不遺餘力，更樂意社區間經驗分享，共同成長。

▲ 社區幹部翻閱貿商社區評鑑資料。

▲ 社區幹部細看評鑑資料。