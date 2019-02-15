不止買賣房屋！暖心房仲要當社區生活達人





圖、文／信義房屋提供



台中市西區科博館周邊的社區流傳一位免費水電諮詢專家，只要事前預約，就可以免費協助檢查居家水電問題，小問題可以協助修繕、大工程還能幫忙介紹更專業的廠商。這位神秘的人物原來是信義房屋科博中港店專員曾志凱，不急著做業績，反而花時間在幫社區住戶檢測水電功能，讓社區的阿姨媽媽們很好奇。



一般居家小工程很難找到水電師傅，不然就得等許多天，曾志凱本身有水電專業，工作空檔可以幫忙檢查問題，沒想到大家「好康道相報」，社區裡越來越多人找他幫忙，發展成現在的預約制度，每週5個名額，分成電線使用評估、水電問題分析等四大項目。另外，科博中港店也自發性開始做「社區清道夫」，只要氣候允許，每週五下午五點，全店同仁都會放下手邊工作、走進社區把巷弄間的垃圾清掃乾淨。



除了台中的分店外，信義房屋在彰化市的四間分店也共同發起「淨園活動」統計彰化市內11座公園，自去年10月開始，每週動員四間分店的同仁展開淨園活動，活動已持續四個多月，獲得不少民眾的支持，未來計畫在淨園時舉辦趣味活動，吸引社區居民一同參與，藉由打掃公園讓大家更認識社區、同時宣導環境保護的重要性。