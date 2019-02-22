藍委痛斥Google地圖洩國防機密　嚴德發：已經下架了　

▲行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

Google地圖3D版日前於台灣開始支援，卻意外讓許多國防設施，例如愛國者飛彈基地、國安局等處曝光。國防部長嚴德發14日受訪時表示，國軍編了專案小組會去跟Google公司協調，希望對方基於國安考量能配合處理。國民黨立委賴士葆22日在立法院質詢時痛斥國防部沒有續追，嚴德發則回應，Google已經在今天（22）下架了。

眼尖網友日前在PTT上發文表示，日本、香港等地上線許久的Google地圖3D城市，台灣終於支援了，不過許多國防機密設施都因此被一覽無遺。嚴德發14日表示，國軍會請專案小組前往Google公司協商，希望對方基於國安考量能配合處理，他也指出，「希望法學上有些規範，要塞地區堡壘法要做規範、要塞之外重要營區檢討如何修法，把他納入一些規範，雙軌進行，要確保國家安全、軍事設施安全。」

賴士葆22日質詢時痛斥，Google讓國防基地全都露，怒嗆嚴德發部長怎能當成這樣，對此，嚴德發回應，「報告委員，今天已經下架了」，他強調，3D地圖的狀況各國都有，但在星期一跟對方開過協調會之後目前已經下架，台中以南因為還沒有完全3D化，但已經先跟對方要求不要放上3D地圖。