郁慕明反嗆陳明通：請先說清楚原話，看誰以身試法？

▲新黨主席郁慕明。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

新黨主席郁慕明日前表態新黨願意先到中國大陸進行政治協商，對於陸委會主委陳明通的回應「勸告」新黨不得赴陸政治協商，郁慕明反嗆，「請陳主委先說清楚你的原話，也請陳明通們等待我的回應，看看是誰以身試法？！」

郁慕明22日在臉書發文說，媒體紛紛來電表示，21日下午的陸委會記者會陳明通直接點名他，「勸告」新黨不得赴陸政治協商，並問郁慕明對此有何回應？

郁慕明提到，他看了報紙，各大報確實都報導此事，但有的標題說是陳明通點名他「勿以身試罰」，有的標題則點名他「勿以身試法」。郁慕明表示，目前暫不回應，他請陳明通先說明，或請媒體幫他弄清楚，他一定有所回應。

郁慕明認為，如果陳明通要他「勿以身試法」，那就是陸委會要直接行政罰，「但現在行政權就抓在你們手上，我有什麼好回應的？」但如果是「勿以身試法」的部分，郁慕明指出，就如報載陳明通稱「必須明確說出來，中華民國還是有法律的」，他也正告陳明通，中華民國還是有法律的，「中華民國的根本大法就是憲法！」

郁慕明最後更嗆，「請陳主委先說清楚你的原話，也請陳明通們等待我的回應，看看是誰以身試法？！」

▲陸委會主委陳明通。（資料照／記者蔡浩祥攝）