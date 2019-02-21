影／兩岸開戰　蘇貞昌引邱吉爾：戰海灘戰街道戰山上，絕不投降

軍武中心／綜合報導

時代力量立委徐永明19日在立法院質詢時指出，對於兩岸開戰撐多久的問題，國防部為何不正式回應？對此，行政院長蘇貞昌贊同國防部長嚴德發「不把時間量化，把決心講清楚」的說法，並引述二戰時期英國首相邱吉爾的名言，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」。

▼對於兩岸開戰問題，行政院長蘇貞昌引邱吉爾名言。（圖／記者屠惠剛攝）



時代力量立委徐永明指出，柯文哲日前質疑「兩岸若開戰，台灣的國防有辦法撐兩天嗎」的說法，為何國防部不正式回應？

▼立委徐永明質疑，為何國防部不正式回應柯市長對兩岸開戰的說法。（圖／記者黃克翔攝）



對此，國防部長嚴德發表示，國防部有信心、有能力守護台灣自由、民主、安全，「時間不是問題，不能把它量化說是兩天、兩周或者兩個月。」對於柯市長的言論，他也回應，「那是他個人的意見」。

▲蘇貞昌贊同嚴德發「不以言語交鋒」的作法。（圖／記者屠惠剛攝）



在嚴德發身旁的蘇院長也表示，嚴部長不做言語交鋒的作法很對。他也指出英國總理邱吉爾當年在對抗納粹時所說的話很適合台灣現況，「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降，我們一定這樣做」，沒有人願意陷入這種境況，但一定要有這樣的態度。