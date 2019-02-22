寵物社交圈熱傳　狗狗喵貓醫療險可以「終身續保」

▲明台產險加強火力大推「終身續保」的寵物險。 （圖／記者李蕙璇翻攝臉書粉絲頁）

記者李蕙璇／台北報導

產物界為了推廣寵物險，悄悄地火力大開喊出「終身續保」升級方案，已在許多狗狗喵喵爸媽社交圈內逐漸傳開，紛紛打聽是哪一家的保單，輾轉循線找到是臉書粉絲頁「明台安全聚樂部」正在銷售中。

該粉絲頁為明台產物保險的官方粉絲頁，在19個小時前其小編po文《明台寵物の好險2》文中，表明這一張新保單「可以由飼主自己選補償額度，不論是意外或疾病造成寵物門診、住院、手術費用都可以獲得補償，8歲以前投保並勾選自動續約可續保至終身，讓您心愛的毛小孩擁有終身的保障！」

目前有4家產險公司推出寵物險，其中明台產險、泰安產險主打寵物醫療險，富邦產險的為寵物意外醫療險，而新安東京海上產險的則是限乘車的意外醫療險，且都是以貓咪、狗狗為承保對象，並未開放其他寵物。

而各家都有承保的年齡等限制規定，以明台產險去年10月最新推出的第三代改良版《明台寵物の好險》保單商品來說，被保險對象除了限狗狗與貓咪之外，投保與續保的年齡都是有門檻規定。在犬隻部分，須為8週~9歲以內，可續保到11歲。而貓咪類，須為8週~11歲以內，可續保到13歲。

由於明台產物曾大動作在新商品記者會中，表明是參考日本推廣寵物險的經驗而推出第三代改良版，也讓其寵物險保單的銷售量扶搖而上，每個月投保的件數都比過去5年多來的年平均數量還多上幾倍，如今決定趁勝追擊備齊彈源，決定更大躍進的鼓勵這些為寶貝買寵物醫療險的飼主，愈早買便可讓寶貝享有自動續約至終身。

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