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3千萬單身漢席捲中國　李銀河：未來性愛機器人會像家電般普遍

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▲▼廣東AI性愛娃娃生產廠「金三娃娃」。（圖／CFP）

▲廣東性愛娃娃生產廠「金三娃娃」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國長期男女比例失衡，2018年統計數據顯示，男女比例是116.9：100，也就是說，男性比女性多3000至4000萬人，如此一來，不僅會降低結婚率和生育水平，還會導致一系列的社會問題。中國社會學家李銀河便分析，這些人「永遠也找不到老婆」，「未來在中國買性愛機器人，會如同買家電一樣普遍」。

根據智研諮詢網2018年發布的《2017-2022年中國人口老齡化市場研究及發展趨勢研究報告》指出，中國的男女比例是116.9：100，男性比女性多3000至4000萬。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲單身漢示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

且國家統計局2018年公佈的數據也顯示，2000年出生的人口，男女比例大概為118.23（其中女性為100），「00後」總人口約1.46億左右，這意味著這個年齡段的男生比女生多將近1300萬。簡單地說，僅在「00後」這個年齡段，就有可能在他們的婚齡期出現1300萬的「光棍」。

至於中國適婚人群為什麼會出現異常的性別比失衡現象，人民大學人口與發展研究中心主任、中國人口學會會長翟振武指出，「根本原因在於出生性別比的長期失衡，這已經成為一個相當嚴重的社會問題」。可見在傳統觀念以及一胎化政策的影響下，性別失衡成為社會問題。

►►光棍危機2020年爆發！　陸男女人口數相差3266萬人

▲▼中國性文化學者、中國社會學家李銀河。（圖／CFP）

▲中國性文化學者、社會學家李銀河。（圖／CFP）

李銀河在接受網路媒體《一条》專訪時曾表示，虛擬性愛是人工智慧時代的一個新的發明，同時也是愛滋病蔓延的時代，最乾淨、最安全的性；「曾有預估認為，在2050年的時候，性愛機器人將會佔全人類性愛的50%」，「這是一個非常有意思的前景」。

李銀河說，屆時中國適婚男人已多出女性3、4千萬人，「他們永遠也找不到老婆。如果性愛機器人或者虛擬性愛能解決一部份問題，這個也不失為一個出路」。

▲▼廣東AI性愛娃娃生產廠「金三娃娃」。（圖／CFP）

▲「金三娃娃」製作過程。（圖／CFP）

如今隨著科技進步，中國也已經在生產性愛機器人，李銀河表示，「又能做家務、陪你聊天、大概也能做愛，才兩萬多塊錢（人民幣）」，「所以我覺得買一個性愛機器人，很快就應該像買一個家用電器一樣那麼容易了，一般人都負擔得起了」。

根據了解，廣東省的中國成人娃娃龍頭「金三娃娃」，2016年底就推出人「AI性愛娃娃」，每尊售價介於人民幣1萬到5萬元之間，也就是大約4至22萬元新台幣就可以買到「性福」；「金三娃娃」在2017年時，平均每年能接到3000筆左右的國內訂單，佔總銷量20%。足見中國人在「享受生活」的慾望開始覺醒，且毫不吝嗇。

►►大陸研發「AI性愛機器人」 做愛、家務全都包

▲金三娃娃製造具AI功能的「成人娃娃」。（圖／路透社）

▲金三娃娃製造具AI功能的「成人娃娃」。（圖／路透社）

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