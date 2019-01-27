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男性只選「性愛機器人」當伴侶！　日本人將成為「瀕臨滅絕的物種」

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／RT）

▲許多日本人在性愛機器人身上尋求安定。（圖／翻攝自YouTube／RT

國際中心／綜合報導

隨著越來越少的嬰兒出生，日本的人口正處於迅速萎縮的狀況當中，英國一名人工智能（AI）專家更稱，「性愛機器人」的出現和普及，可能會讓這個情況變得更糟糕，因為單身或孤獨的男性選擇了機器人，而非尋找一名真正的伴侶，讓日本人面臨成為「瀕臨滅絕的物種」。

根據外媒報導， 2018年時，日本約有92萬1000名嬰兒出生，相較於2017年的人數，少了2萬5000名，而同年約有130萬人死亡，這意味著人口數減少了44萬8000人；日本衛生部稱，這是自從1899年有紀錄以來的最低數字。

倫敦國王學院社會和文化人工智能高級講師凱特（Kate Devlin）表示，「性愛機器人」的問世，很有可能使日本人口減少的問題惡化，在日本這樣的國家，「寂寞」是一個很嚴重的社會問題，人們開始要擔心，機器人會讓這樣的狀況變的更糟糕；那些會購買女性機器人的顧客，通常也是在為自己尋找另一半，只不過他們的女朋友變成了AI。

報導中指出，一部2018年由RT（RT TV）推出的紀錄片中，展示了性愛玩偶成癮的現象，並逐漸變成令人擔憂的趨勢；用矽膠製成，模樣、大小與真人相仿的性愛人偶，正在助長「孤獨和異化的民族情緒」。

2017年時，製造性愛娃娃的公司「荷蘭妻子（Dutch Wives）」透露，在日本已經賣出超過2000個價值4600英鎊（約19萬台幣）的性愛玩偶；推銷員坦卡（Noburu Tanaka）稱，雖然性愛玩偶看起來像一個洋娃娃，但你會覺得它好像是真的，當人跟人進行性行為時，可能會出現一些問題，但是有了娃娃之後，這一切都變得不重要了。

日本人口學專家加奈子（Kanako Amano）在說到性愛玩偶人氣增長問題時稱，日本最大的問題是出生率跟人口數的下降，這兩個問題被稱為國家災難，日本人處於一個十字路口，面臨著滅絕的威脅，是瀕臨絕種的物種。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：性愛機器人,性愛玩偶,日本,絕種,生育率,日韓要聞

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