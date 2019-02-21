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南投茶葉浙江山東河北夯！未來盼建通路常態性機制

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▲南投大崙山觀光茶園銀杏樹。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

▲茶葉是南投的主要經濟作物，圖為南投大崙山觀光茶園銀杏樹。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

今年的南投燈會中可以看到許多來自大陸的花燈，而在農業方面，南投也和大陸長年保持互動，以南投盛產的茶葉為例，浙江、山東和河北都是重要的銷售地，其中浙江的杭州由於有西湖和日月潭「雙湖論壇」的平台，即使兩岸關係消長，也持續為南投的茶葉提供銷售管道，未來希望和大陸通路建構常態性機制。

南投縣政府農業處處長陳瑞慶在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，從兩岸互動以來，南投的農產品和大陸都有在交流，南投的經濟作物以茶為主，以茶的加工品向大陸推廣，凍頂烏龍茶和高山茶目前在大陸市場有知名度，由於大陸也有品茶的習慣，但消費型態沖泡方式和台灣不一樣，因此引進時需要有教育的性質。

▲南投縣政府農業處處長陳瑞慶。（圖／記者馬叔安攝）

▲南投縣政府農業處處長陳瑞慶。（圖／記者馬叔安攝）

陳瑞慶指出，南投日月潭和大陸姊妹湖，透過這個關係搭橋城市互動，例如杭州每年茶博會已辦了3年，都會提供南投展位，兩地的互動從2010年開始，杭州的龍井和台灣有凍頂烏龍和日月潭紅茶分別結合成為「雙龍茶」和「龍鳳茶」。

陳瑞慶表示，台灣在前年政黨論替以及去年底地方選舉後，南投與浙江在農業方面的交流「說沒有影響是騙人的」，有去浙江參加浙江農博會的農友反映受到衝擊，而過去都是一次性的產品採購銷售，未來希望和大陸通路建構常態性機制。

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關鍵字：南投,浙江,杭州,j 烏龍茶,陳瑞慶

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