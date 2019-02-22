議員未滿月就選立委　段宜康：謝龍介有沒有向選民道歉？

▲民進黨立委段宜康。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

政治中心／綜合報導

台南市第二選區立委補選將在3月16日投票，前勞動部政務次長郭國文代表民進黨參選，與國民黨謝龍介及無黨籍的陳筱諭爭奪立委之位，民進黨立委段宜康卻質問謝龍介從當選議員到宣誓就職還未滿月，「跑到完全不相干的地方去選立委，有沒有公開向北區、中西區選民道歉？」

關於台南立委補選之爭，段宜康22日在臉書發文提到，謝龍介2018年11月24日當選的台南市第八選區（北區、中西區議員），12月25日才就職，但是今年的1月16日，國民黨就提名謝龍介參選第二選區立委補選，「離他當選議員才53天，宣誓就職更還沒滿月！」

段宜康表示，謝龍介的議員選區跟他現在參選的立委選區，「根本連鄰居都說不上」。他更舉例，「王定宇當年為了跨區選立委，放棄連任東區的議員，謝龍介呢？」

段宜康拋出兩個問題：第一，在北區、中西區最高票連任議員沒多久，現在就跑到完全不相干的地方去選立委，有沒有公開向北區、中西區選民道歉？第二，如果這次沒選上立委，會不會參選2020立委？如果參選，會留在第二選區還是回去選了好幾次的第三選區？

最後，段宜康說，「謝龍介這麼會講，總該向兩邊的選民交代清楚吧！」

▲台南市立委補選參選人謝龍介選區。（圖／翻攝自段宜康臉書）