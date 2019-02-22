先殺情婦再自殺　留遺書「不想坐牢」　人已死獲不起訴

▲新竹地檢日前調查終結，因張翁已死，按刑事訴訟法予以不起訴處分。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

湖口鄉於2018年10月17日發生一起婦人莫名陳屍於汽車後座案，一名61歲的的鍾姓婦人被家人發現陳屍在汽車後座上，而19日晚間76歲的張翁也被發現自殺於農田邊，還留有遺書指稱，因與鍾婦有金錢糾紛，才將她處理掉。新竹地檢日前調查終結，因張翁已死，按刑事訴訟法予以不起訴處分。

遭殺害的61歲鍾婦在 17日下午被孫女發現陳屍於汽車後座上，一旁還有嘔吐物。警方調查後認為鍾婦並非自然死亡，且陳屍位置不合常理，懷疑遭到他殺，因而開調查。

檢警發現，76歲張翁已有家室與61歲單身的鍾婦往來頻繁有感情與金錢糾紛，張翁在19日當晚7時許離家未歸，最後在住家後方農地被發現遺體，身旁還留有遺書「我因鍾XX欺騙我五萬多元不還我，說要修房屋叫我借她，房屋沒修完又要我借她陸萬元，這樣永遠都拿不夠，所以被我解決掉，我也是不得已」。張翁還對子女表示，妻子一輩子很辛苦，希望子女好好孝順她，並對妻子說「來世再見，因不願意被關所以選擇這樣。」

▲張翁在19日當晚7時許離家未歸，最後在住家後方農地被發現遺體，身旁還留有遺書。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢警調查，2018年10月17日由於鍾婦當日感到身體不適，於是兩人於上午相約於湖口某處會合後，共同搭乘鍾婦的汽車前往醫院就診，就醫後兩人便到一處汽車旅館休息，張翁取出事前準備之啤酒，並藉機摻入事先準備好的農藥，鍾婦飲用後呈全身癱軟中毒症狀，才被張翁開車將她送回去。

新竹地檢日前調查終結，因張翁已死，按刑事訴訟法第252條第6 款做出不起訴處分。