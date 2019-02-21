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鍛造廠工人轉身跳熔爐　火焰直衝天花板焦黑身亡

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▲ 塔路卡跳入熔爐後，爐內火焰瞬間四濺，甚至直衝天花板 。（圖／翻攝自oneindia推特）

國際中心／綜合報導

印度最近發生一起工人燒死的意外。一名男性工人塔路卡（Jambusar Taluka）在工廠工作到一半時，突然間跳進一旁的熔爐內，就這樣當場被活活燒死，屍體一片焦黑。雖然警方認定這是一起自殺事件，不過塔路卡的家屬卻堅稱，他的死都是因為工廠的安全疏失所導致。

根據《oneindia》14日報導，這起事件發生在古吉拉特邦（gujarat）布羅奇（Bharuch）、當地製造業「Crescent Foundry」所有的一間鍛造廠。從現場監視器畫面可以看到，當時塔路卡正站在竄著熊熊火焰的融爐邊工作，等到另外2名同事走近時，他竟突然間就轉身跳入後方的熔爐。

▲ 工人塔路卡突然在同事面前跳入熔爐 。（圖／翻攝自oneindia推特）

在塔路卡跳進熔爐後，爐內烈焰瞬間將他吞噬，接這更往外炸出，直衝天花板，再像熔漿一樣在地面上流淌，讓現場所有人都嚇壞了。等到醫療、警消人員趕到救援時，發現熔爐內的塔路卡被大火燒成焦黑，早已身亡。

警方提到，塔路卡是穆扎法爾納加爾人（Muzaffarnagar），從北方邦來到古吉拉特邦工作，經過初步調查，推測他是為了一心想尋死才會跳入熔爐。不過塔路卡的家屬卻不認為他是自殺，而是不小心跌入，或被火焰給吸進熔爐。

▲ 熔爐內的火焰四濺，鍛造廠變得一片狼藉。（圖／翻攝自oneindia推特）

他們也質疑，鍛造廠明明有著這麼危險的熔爐，數量甚至多達4個，卻沒有設置任何安全措施，在塔路卡跌入熔爐痛苦掙扎時，也沒有任何人願意伸出援手，才會釀成無法挽回的悲劇。

對此，警方目前並不採信這樣的說法，而是繼續朝「自殺事件」的角度進行後續調查。

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關鍵字：自殺,熔爐,鍛造廠,印度

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