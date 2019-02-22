華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

▲呂凡。（圖／翻攝中國駐西班牙大使館官網）

大陸中心／綜合報導

西班牙對外銀行BBVA（又稱畢爾包比斯開銀行）先前凍結多位華人的帳戶，事後BBVA於16日道歉，否認是刻意歧視中國大陸客戶。對此，據微信公眾號「領事直通車」21日指出，中國駐西班牙大使呂凡19日約見西班牙央行行長德克斯時說，中國政府和使館一貫支持打擊各種金融犯罪，但有關銀行的做法並未基於帳戶的具體情況，而是籠統的不加甄別地給予限制、凍結、銷戶。

呂凡指出，從2018年初至今有大量旅西中國公民反映遭遇銀行帳戶問題，很多旅西僑胞和留學生因帳戶被凍結而陷入生活困境。中國駐西班牙使館參事朱健也說，從2018年初至今使館透過電話、郵件、面談等方式共接到相關反映約3000人次，收到的投訴單達441份，涉及多家銀行，其中一些投訴涉及銀行言行有歧視嫌疑。

「使館自2018年底一直就有關問題與相關銀行密切聯絡，希望透過完善溝通加以化解，但有關問題尚未根本解決，且仍在發展積蓄。有關銀行雖對問題表示遺憾，但強調是根據政府相關法令政策採取措施」。朱健進一步指出，「我們對此不能認同，並希望與央行核實是否存在針對中國及有關地區的歧視性政策」。

▲BBVA凍結顧客帳戶，引發華人不滿。（圖／路透）

德克斯則回應，「西班牙政府及央行不存在針對某個國家或地區以及某個移民群體的歧視性政策，這樣的政策是西法律法規明令禁止的。為壓縮灰色經濟並將其納入正常軌道，西政府根據有關反洗錢法令，加大了對偷稅漏稅和洗錢活動的打擊力度。但相關法令面向所有人員，不針對任何一個移民群體，無論是大公司還是小微企業，如存在稅務問題，都會面臨管制」。

呂凡指出，「強化金融監管是國際趨勢，中國政府和使館一貫支持打擊各種金融犯罪，但有關銀行的做法並未基於帳戶的具體情況，而是籠統的不加甄別地給予限制、凍結、銷戶」。對此，使館高度重視並認為，執行金融監管政策不應成為侵害包括中國公民在內合法客戶正當權益的理由。

德克斯解釋，「實際操作中可能存在銀行對政策理解不當、過度操作等問題。西央行願意於近期與相關商業銀行就此問題進行溝通並下達指示，要求其正確理解政策，避免執行過程中影響客戶正當權益。央行願意與使館從不同角度向同一個方向努力」。

▲ 西班牙銀行BBVA。（圖／路透）



最後，呂大使說，使館看重西央行的表態，希望西方盡快拿出解決問題的具體方案，以便雙方相向而行，並會繼續關注情況進展，堅決的保護旅西中國公民的合法權益。