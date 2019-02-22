選總統前先「懂杜牧」！他神分析詩人政治手腕　嘆：時代就是要折磨我們

▲杜牧畫像。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

作家許榮哲日前在臉書上發表一篇名為「選總統，不懂杜牧，選心酸的喔」的文章，用白話的方式，闡述「小李杜」李商隱和杜牧處事之間的差異，把杜牧比喻成政治系出身，點出他在政界社交手腕高明，也道出現實面的殘酷，「沒有誰對，也沒有誰錯，時代就是要來折磨我們。」

許榮哲提到，總統大選近了，他建議政治人物都要懂一點杜牧，原因是之前聽到一個接地氣的比喻：李商隱是中文系、杜牧則是政治系。首先從作品面向來看，身為唯美派詩人的李商隱，作品中常見到「眼淚」、「追憶」等詞語，詩句之間透露出強烈的個人情感，而杜牧作品則與家國仇恨有關。

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其次談到「政治判斷力」，許榮哲認為，當年的牛李黨爭就像今日的藍綠鬥爭一樣，李商隱受到牛派大老提拔，卻娶了李派的女兒，雖然對恩人、情人都用心，「但卻搞得兩邊都不是人，政治敏感度極低。」反觀杜牧，他跟牛派大老有私交，又與李派保持安全距離，就像在現今藍綠兩黨之間處得圓融。

他表示，唐朝當時除了黨爭，外有藩鎮割據、內有宦官專權，杜牧寫了很多針對藩鎮的「社論」，卻不碰宦官，「難道他很滿意宦官專權？當然不是。因為對外罵藩鎮，會博得美名，但是對內罵宦官，可是會死人的。」由此可見杜牧的政治敏感度絕對比李商隱高了幾百倍。

▲身為政治人物，與人互動的一言一行都很重要。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

許榮哲又說，「李商隱把杜牧當偶像，但杜牧卻把李商隱當成空氣。」面對粉絲指名道姓寫詩讚揚，應該高興都來不及，但杜牧卻已讀不回，「因為杜牧很清楚，李商隱雖然才華洋溢，但腦袋有問題，隨身自帶火藥庫，所以躲都來不及了。」

最後他感嘆，「雖然我愛李商隱，但在政治的現實裡，我們卻常常是杜牧。沒有誰對，也沒有誰錯，時代就是要來折磨我們。」即使身懷勇氣和智慧，在這樣的時代中，也很難做出抉擇。

貼文一出，有網友馬上代入心中的「宦官人選」；另有人表示「太感情用事不是好事」、「還好我活在現代」、「如果國中的國文老師這樣教學多好呀」。