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睡夢中「10hrs穿越1140km」！黃延秋詭秘事件簿：有2個人帶我飛

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▲▼黃延秋外星人事件。（圖／翻攝微博）

▲憨厚的農民黃延秋，竟在一夜之間出現在千里之外的城市中。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

10小時飛越1140公里！河北省邯鄲市肥鄉區舊店鄉東北高村，一個平靜純樸的小農村，1977年卻發生匪夷所思的「黃延秋外星人事件」，其詭異、謎一般的情節疑點，至今仍然未解，還被UFO愛好者列為「解放後三大UFO奇案之一」，雖然整起事件中嚴格來說並未直接接觸到外星人，但其過程離奇程度不亞於各國外星人事件，甚至多年後央視與諸多媒體還親自採訪黃延秋，至今事實的真相為何，仍然爭論不休，未有定論。

黃延秋出生於1950年，在平靜的小農村中長大，是個憨厚的農民；1977年7月27日，在黃延秋即將成婚前夕的深夜，睡夢中的他竟然離奇失蹤，村民們發現後四處找尋，但找了10多天仍然音訊全無，直到消息傳到3公里外的辛寨村後，才有村民捎來一封詭異的電報，上方寫著「辛寨村黃延秋在上海蒙自路遣送站收留，望認領」，更令人毛骨悚然的是，這封電報發送的時間是在黃延秋失蹤10小時後，而上海距離東北高村足足有1140公里，就算不計等車時間、坐上當時最快的直達車，也得耗時22小時左右，更何況農村中交通條件不佳，要搭車到上海還得先到45公里外的邯鄲市，黃延秋到底是怎麼在10多個小時內抵達上海，還發送電報回村？

黃延秋返鄉後一臉驚恐，他也不解為何自己會突然出現在千里之外的上海，他描述，當天夜裡睡在還來不及裝上門的新房中，蓋好被子就沉沉睡去，不久後突然身旁傳來一陣陣喧鬧聲，他睜開眼睛查看，赫見自己躺在高樓林立的大都市中，一時之間不知自己身在何處，直到問了路人才知道自己到了南京，正在他感到不解時，眼前突然出現2名一身交警打扮的男子，2人給了他一張車票後便將他送到站台，指示他搭往上海，還稱「我們隨後就到」。讓黃延秋訝異的是，他搭了4個多小時好不容易終於到站後，卻發現2名交警早已站在站外悠哉守候，還將他送往遣送站，並發電報回村通知。

這一詭異又完全打破物理限制「空間跳躍移動」，立即在平靜的小農村中掀起熱烈討論，不少村民感到驚恐不解，直到黃延秋返村一個多月後，未再有異相發生，村民的議論才逐漸平息，不料同年9月8日，黃延秋的奇幻旅行又再度展開。

這天夜裡，黃延秋按照慣例參加村委召開的「生產大會」，預計明天一早起床挑肥，回房後便早早鑽入被窩睡去，豈料半夜時分黃延秋再度失蹤，與上次不同的是，黃延秋在消失的同時，屋外南牆上還出現了一行詭異的刻字，留下了「山東省高登民、高延津，放心」短短一句話，雖然至今仍未查到刻字的人究竟是誰，但黃延秋描述，高登民、高延津正是關鍵2人的名字。

黃延秋表示，第二次失蹤時，他半夜1點多時突然醒轉，卻發現自己不是躺在熟悉的房間內，而是出現在千里外的上海火車站，這時大部分的人已經休息，站前廣場上人影稀疏，而且還突然颳起狂風暴雨，一想到自己莫名流落外鄉，黃延秋又是無助、又是恐懼，不禁哭了出來，最後他想起第一次離奇失蹤時，曾幫助他返鄉的軍官呂慶堂，決定動身前往軍營求救，但上海這麼大，又是深夜時分，軍營到底在哪裡，黃延秋根本就不知道。

就在他備感焦急、無助的同時，眼前突然出現了2名男子，自稱是部隊的士兵，還開口詢問「你是黃延秋吧？是不是要到軍營去？」並表示受到了長官的委託，前來帶他去部隊；黃延秋無奈之餘也只能跟著2人走，離奇的是，當3人到了營區後，竟大剌剌地自大門走入，兩旁的衛兵宛若看不見般全無反應，直到進了師部的辦公室後，現場軍官才嚇了一大跳，直呼「你是怎麼進來的？」當黃延秋想也不想便回「是他們2個帶我來的」，但當他轉身一看，身後一片空蕩蕩，帶路的2人瞬間消失，全無蹤影。

▲▼黃延秋外星人事件。（圖／翻攝微博）

▲黃延秋跟隨2人走進軍營，彷彿如入無人之境般，一旁的衛兵全然不覺。（圖／翻攝微博）

最後黃延秋在軍官的幫助下，搭上了返家的列車，終於在9月11日回到東北高村，但由於黃延秋屢屢失蹤，且出現的地點根本不符合常理，就算是以「夢遊」也難以解釋，因此村民紛紛猜測黃可能是遭到小鬼纏身；黃延秋的妻子也不堪輿論壓力，大鬧離婚。

在黃延秋回家一個多禮拜後，迎來了最離奇的第三次失蹤；黃延秋本人描述，9月20日當天晚間10點多，他剛從大隊計完工分返家，才剛踏進院子裡，就突然失去意識，等到他再度醒轉時，發現自己躺在一家小旅社中，身旁還坐著2個年輕人。2人自稱是山東人，還告訴他這裡已是距離東北高村一千多公里遠的甘肅省蘭州市，並向他揭密，先前2次失蹤，他所遇到的交警、及部隊軍人都是他們假扮的，而這次帶他出來是計劃要遊覽各大城市9天。

黃延秋簡直不敢相信自己的耳朵，眼前2個陌生人所說的話實在太過超現實，但無奈自己受制於人，只好跟著2人走，接下來的9天裡，黃延秋在2人的帶領下去了寧夏回族自治區、陝西省、山西省、河北省、北京市、天津市、哈爾濱、長春、瀋陽、福建省福州市、南京市、陝西西安市，直到9月28日，2人才將他送回東北高村家裡的棗樹下。

第三次失蹤，是黃延秋唯一一次對於過程有記憶的失蹤，他表示，2人前往各城市間不須交通工具，皆把他背在身上「飛」，移動時距離地面約3公尺高，經過建築物時還會「高出丈許」，整個過程中完全沒有「迎風撲面」的感覺，且各城市間距離不等，但即便是千里之遙，也只需約1小時即到，且這2人懂得許多方言，到哪裡就用哪裡的口音，2人一日3餐，起居與常人無異，但除了身上所穿衣物，連隨身包都沒有，且9天的遊覽中拒絕拍照，凡是能作為證據的紀念品一律不准攜帶，還向他說，「等玩夠了，就放你回去！」

在失蹤三次後，黃延秋終於回歸了正常生活，至今未再曾離奇消失，但這離奇的經歷在1970、1980年代轟動了整個大陸社會，過了28年後，央視還特地找到了黃延秋拍攝紀錄片，而這三次的「瞬間移動」，前兩次都留下了證據，第一次失蹤有電報可佐證，第二次則是黃延秋離奇出現在軍營內時，軍方對他進行了詳細的調查，並匯報上級，相關文件皆有存檔，而第三次雖然沒有具體證據，但據考察後，黃延秋記憶中當時的天氣狀況，皆與各大城市相符。

這起「黃延秋外星人事件」留下諸多謎團，至今仍然難解，帶領他飛的2名年輕男子是誰？如何打破物理限制在短短幾小時飛出千里？且2人又是怎麼如入無人之境般深入軍區？

多年之後，有網友依據科學做出了較為合理的推測，他指出，黃延秋可能沒有說謊，但他應該患有人格分裂症，這2名飛人「高登民、高延津」正是在他體內沉睡的另一個黃延秋。網友推測，另外2個人格可能在失蹤事件發生前就經常出現，並在黃延秋沒有意識的情況下透過某種手法獲取金錢，並在第一次失蹤的晚上，趁著主意識沉睡之時展開旅行，也因此黃延秋醒來時才會身在異地，在極度惶恐的情況下，內在人格透過大腦皮層傳遞訊息給主人格，產生和外界傳入一樣的刺激訊息，因此黃延秋才會「看到」2個人格出現，並將他帶往遣送站；也因黃延秋主、副人格時常輪替，對於時間記憶產生混亂，以至於難以區分虛幻、現實，進而自導自演、衍生出離奇的「飛人事件」。

但這一說法，僅能解釋2名謎一般的飛人從何而來，卻無法解釋黃延秋是如何在短時間內夜行千里；如今這起事件已經過去了42年，很多疑點都已無法考證，能留下的，僅剩下猜測與想像。

▲▼黃延秋外星人事件。（圖／翻攝微博）

▲家住肥鄉的黃延秋，在2人的帶領下飛往哈爾濱、蘭州、上海、福州各大城市。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：黃延秋,外星人,人格分裂,夜行千里

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