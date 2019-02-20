超清晰「立體UFO」現身雷雨黑夜！澳洲警察驚呆：我們不孤單

▲澳洲警方在監視器發現疑似UFO形體。（圖／翻攝自推特／Broome Police）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲布魯姆（Broome）警方日前在官方推特公開一個影片，內容是前一天晚上拍到的，在打雷閃電交錯的天空中，出現了一個巨大的光圈，引起話題，許多網友興奮指出可能真的拍到UFO（不明飛行物體），警方更在推文中幽默提到，「看來我們並不孤單」。



這段影片大約長15秒，布魯姆警方於17日PO在推特上，影片是來自一個停車場的監視器，可以看到，在一道閃電之後，天空中突然出現巨大圓形物體，而且看起來很立體，中間還有個三角形，隨著後方不斷閃電打雷，這個不明飛行物也緩慢飄向畫面左方，相當神秘，之後見逐漸飄出鏡頭外。

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone pic.twitter.com/Efh6SuPX7S — Broome Police (@BroomePol) 2019年2月17日

警方也在推特上提到，「在看完這段監視器拍到，昨天下暴雨的影片之後，看來我們並不孤單」，還附上了好幾個代表飛碟的表情符號。

雖然看起來只是個玩笑，但仍然吸引許多外星生物迷的注意，有許多人認為，這個UFO的圓盤形狀非常立體完整，甚至中間還有三角形結構，簡直就是太空船，「100%就是外星人」、「快打給FBI了啦」、「別小看未知的事情」。

不過也有網友認為，這應該只是所謂「鏡頭光暈」（lens flare）造成的現象，而且畫面有台車子正在倒車，運行的速度跟「UFO」一致，應該只是該車車頭燈的倒影，還有網友利用gif動圖來解釋。