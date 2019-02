超清晰「立體UFO」現身雷雨黑夜！澳洲警察驚呆：我們不孤單

▲澳洲警方在監視器發現疑似UFO形體。(圖/翻攝自推特/Broome Police)

記者錢玉紘/綜合報導

澳洲布魯姆(Broome)警方日前在官方推特公開一個影片,內容是前一天晚上拍到的,在打雷閃電交錯的天空中,出現了一個巨大的光圈,引起話題,許多網友興奮指出可能真的拍到UFO(不明飛行物體),警方更在推文中幽默提到,「看來我們並不孤單」。



這段影片大約長15秒,布魯姆警方於17日PO在推特上,影片是來自一個停車場的監視器,可以看到,在一道閃電之後,天空中突然出現巨大圓形物體,而且看起來很立體,中間還有個三角形,隨著後方不斷閃電打雷,這個不明飛行物也緩慢飄向畫面左方,相當神秘,之後見逐漸飄出鏡頭外。

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone pic.twitter.com/Efh6SuPX7S