砍掉鹿頭、屍體放著爛... 法官神判決！罰他看一整年「迪士尼卡通」

▲數百隻鹿遭到非法獵殺。 （示意圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州去年8月破獲歷史上最大的偷獵案件之一，偷獵者貝瑞（David Berry Jr）非法獵殺數百隻鹿被逮，近日被判刑入獄一年。除了刑罰之外，承接此案的法官更以其他方式企圖找回貝瑞的同情心，要求他在服刑期間，要反覆觀看迪士尼的經典動畫作品《小鹿斑比》（Bambi），引起一陣討論。

▲盜獵者貝瑞（David Berry Jr）非法獵殺數百隻鹿被逮。（圖／美聯社）

根據英國廣播公司報導（BBC），29歲的貝瑞和其他兩名家庭成員有長達多年的盜獵行為，在這段期間奪取數百隻鹿的生命，手段極其殘忍，在砍下鹿頭和鹿角作為狩獵的戰利品後，便在原地留下鹿的屍身，任其腐爛。

當地檢察官保育人士和花了數個月的時間進行調查，在蒐集全數證據後將一行人繩之以法，動物保護委員會主管分析，盜獵者無視法規的誇張行徑僅是為了滿足自己的虛榮心、並從殺戮中獲取不知名的快感。承辦法官羅伯特•喬治（Robert George）認定貝瑞犯刑嚴重，判處1年有期徒刑，在這1年的服刑期間每個月都要觀看《小鹿斑比》。

▲嫌犯被處罰觀看一整年的《小鹿斑比》電影。（圖／翻攝自imdb）

法官希望迪士尼經典動畫《小鹿斑比》能夠發揮一點小魔力，透過電影中的劇情讓喚起盜獵者對動物的同理之情，感受小鹿斑比在親眼目睹母親被獵人殺害，所感受到的驚恐與害怕。

《小鹿斑比》是迪士尼於1942年首次上映的長篇動畫電影，劇情主軸是一群狩獵中的獵人闖進小鹿斑比生活的森林，進行殺戮，先後兩次讓牠失去了了媽媽、也離開原本生活的家園，而小鹿斑比驚慌逃跑的畫面，搭配上轟隆隆的槍聲，緊湊的情節被《時代雜誌》選為25大驚悚片之一。

▼住在森林中的小鹿斑比和其他動物受到獵人的攻擊。（影片／Youtube）