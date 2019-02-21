快訊／搶救海上喋血海署推B計畫　特勤隊員搭機登船肉搏

▲海巡署推搶救B計畫，特勤隊員作戰菁英將搭機搶時間登船緝兇。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日凌晨屏東東港遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」爆發海上喋血案。菲律賓籍漁工殺紅眼造成2名漁工死亡，多名外籍船員跳海逃生，三名台籍船員21日中午跳海被在旁的台灣漁船救起。海巡署則派出巡護八號艦搭載特勤隊幹員全副武裝趕赴事發海域緝兇救人。但因喋血案遠在3千多海浬印度洋公海，巡護八號全速發進航程高達13天，對此海署傍晚發表作戰B計畫，將另派4名特勤人員搭機前往馬爾地夫，轉乘快艇前往喋血海域追捕兇手。

21日下午海巡署參加農委會漁業署所召開之跨部會「穩船人員救援緊急應變會議」，會後相關部會達成共識，將採搭機轉乘快艇、更快速投入特勤隊員到現場弭平這場海上喋血案。

目前先由農委會漁業署聯繫在「穩鵬號」旁作業「鴻福88」、「上豐3」漁船，因穩鵬號據信目前控制權以落入殺人菲籍漁工手中，兩船將以干擾航線方式阻止穩鵬號逃逸，並視海象、船行狀況不排除拜託台灣漁船強勢登船救助受傷人員。另外因台灣距離喋血案事故發生海域長達3,756浬航程，巡護八號全速滿舵前往，也需13天風能抵達事發海域。

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

由於航程太長緩不濟急，海巡署今天下午推出作戰B計畫，海巡署明天將另派4名特勤隊幹員搭機前往馬爾地夫，並在當地租用商船趕赴現場救援，預計利此方式可節省1/2時間把特勤隊幹員投入救援現場。

但海巡署人員也私下表示，由於特勤隊幹員制式作戰裝備包含衝鋒槍、制式長短槍等軍規武器無法攜帶登機。救援B計畫的特勤隊員只能攜帶警棍、電擊棒、及其他戒護登船器具。這批特勤隊成員雖可更快抵達事發海域，但必須放棄用槍，憑藉過人身手、膽識登船與殺人漁工肉搏，而且「穩鵬號」船上殺人漁工有多少共犯不明。但海巡署表示，參加這次救援任務的海巡特勤隊幹員都是該單位的作戰菁英，肉搏戰以一敵多也是平常訓練內容，對這批海巡特勤隊菁英有「絕對的信心」