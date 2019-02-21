穿制服就行！警政署廢規定「不需出示警員證」讓台灣鯛退散

記者陳豐德／台北報導

台灣鯛退散！台北市警方日前在文山區路檢點臨檢時，遇到一名杜姓駕駛要求出示警員證，員警解釋依《警職法》只要著制服就足以證明身分，杜男卻緊咬警政署101年發布的規定中寫明：「民眾有疑惑要求時，員警在不影響安全的情形下仍應出示證件」。為避免外勤員警困擾，警政署頒布最新公文即日起停止該項規定，員警只需著制服就足以代表身分，民眾大讚：「台灣鯛別在來搗亂！」

內政部警政署101年8月1日發佈警署行字第1010114914規定，內容是補充警方執勤時「遇到民眾有質疑或要求時，員警在不影響安全的情形下仍應出示證件，以化解民眾疑慮」。但這項規定卻造成員警執勤困擾，警政署14日發布一項公文，要全國警察單位即日起停止適用，並補充依照警察職權行使法第4條「警察行使職權時，應著制服『或』出示證件表明身分」辦理即可。

▼警政署發布公文廢除第1010114914規定，員警執勤不必一定得出示警員證。（圖／翻攝自警察之友會）



▼日前台北市一名杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）



18年前大法官先針對警察實施臨檢權限作了「釋字第535號」解釋，裡面寫明「臨檢進行前應對受臨檢人、公共場所、交通工具或處所之所有人、使用人等在場者告以實施之事由，並出示證件表明其為執行人員之身分」，最後促成了《警察職權行使法》的立法。後續為了補足細則，警政署又頒布了第1010114914規定，沒想到反成為執法絆腳石，如今透過滾動式修正將其廢止，讓一線員警總算鬆了口氣。

外界探究原因，猜想應該跟一個月前發生的臨檢狀況有關。台北市一名杜姓男子日前經過文山區木柵路五段路檢點時，不願配合搖下車窗，還要求員警出示證件，嗆聲：「你如果拒絕出示我現在就要離開，你現在強制我停在旁邊，你就是『強制罪』！」因車潮堵塞，員警顧及交通問題放行杜男通過，他還下車要求填寫異議書，後續可能會再提起訴願及行政訴訟，杜男蒐證影片曝光後引起網友正反熱議。

▼員警替杜男書寫異議書。（圖／翻攝自爆料公社）



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