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社會 社會焦點 保障人權

關鍵理由讓「警察輸了」　拒絕路檢還嗆警：你是強制罪

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記者陳豐德／台北報導

台北市一名杜姓男子日前經過文山區木柵路五段路檢點時，不願配合搖下車窗，還要求員警出示證件，嗆聲：「你如果拒絕出示我現在就要離開，你現在強制我停在旁邊，你就是『強制罪』！」因車潮堵塞，員警顧及交通問題放行杜男通過，他還下車要求填寫異議書，後續可能會再提起訴願及行政訴訟，杜男蒐證影片曝光後引起網友正反熱議。

而杜姓駕駛能讓警察放行臨檢的原因，關鍵點在杜男主張警政署在101年8月公布的1010114914規定：「遇到民眾有質疑或要求時，員警在不影響安全的情形下仍應出示證件，以化解民眾疑慮」；杜男聲稱影片中「有一名莫名其妙，看起來像是穿員警制服的人，衝過來開我的車門，進行違法搜索。還好我車門鎖上才沒有讓他得逞，其行為已經造成本人身心靈嚴重受創。」

杜姓男子17日上午10時許開車，經過文山區木柵路五段路檢點時，看到臨檢的員警就表示「你是誰你要幹嘛？請你出示警員證！」並拿起手機開始蒐證。員警發現是難搞的民眾，趕緊叫上學長支援，老鳥員警耐心向杜男解釋：「我們有穿著制服以及臂章」，他卻以要檢查臂章編號及警員證編號是否一致為由，一再要求員警出示證件，否則就要開車離去。

因為路檢關係加上杜男不願配合，導致後方車輛開始堵塞，員警要求杜男如果有事就旁邊停一下，杜男不為所動又嗆聲：「是你把我攔下來的欸？」員警開始搬出法條向杜男解釋，依照警察職權行使法第4條，警察在行使職權是要著制服「或是」出示證件表明身分，但杜男仍一再要求出示證件才願意配合，員警試圖開門，杜男馬上嗆聲「你開你會違法喔？你有沒有搜索票！」

▼杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）

員警擔心看到後方塞車嚴重，也不願跟杜男多耗費時間，隨即請他離開現場，杜男眼看得逞便說「我走囉，你們叫我走的喔？」但事件並沒有告一段落，杜男反而將車停靠在路邊後，要求員警拿出異議書讓他填寫申訴，又嗆了一句「莫名其妙！」並在帶班長官出示警員證及臂章編號給他確認完後，他又繼續行使自己的「救濟」權力。

要比法條熟悉度警方也不會輸，一名員警不厭其煩向杜男細數為何可以在這設置路檢點、為何可以對他臨檢、為何不需出示警員證；而杜男仍在異議書中表示員警未遵守程序，妨害他的自由通過權，以及不滿盤查員警沒有拿出警員證就想行使警察職權。

這名替杜男填寫異議書的員警在書寫完畢後，也好聲好氣的對他說：「我也希望體諒你，我們在這邊下雨天攔檢很辛苦，也是要查一些酒駕跟毒品，前面、後面都有案子，我們也是認真做事的警察，不是說隨便對人民有的沒的這樣。我們淋雨還出來站，我們也可以選擇當一個輕鬆的警察，快樂地開著車在文山區到處晃。」但杜男還是不領情，認為員警攔檢應該要合法且合乎程序。

▼員警替他書寫異議書。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）

對此引發網友正反熱議，認同的民眾表示：「多一份分享，就多一份杜絕不法侵害」、「警察不能打著正義的標籤，就強迫性越權要求人民事事配合」、「若非心虛何必像送神一樣請他離開」、「只有一位大隊長有帶警員證，這不對吧 」、「警員出勤為何不攜帶（或配戴）警員證，這是最基本應有的」、「中國大陸的確曾經發生過假公安臨檢抓人的事情」。

反對的網友則留言說：「就合作一下，又不會少塊肉」、「懂點法律就一定要賣弄？」、「浪費警力與時間」、「希望拍攝者一輩子都平平安安，不要遇到需要警察的時候」、「你看！懂法律就不一樣」、「1分鐘就可以走了，搞這麼久」、「車主真的是台灣鯛無誤」、「出動整團詐騙人員在路邊臨檢......這符合詐騙效應嗎？」、「得理不饒人，非常令人厭惡」

其實大法官解釋釋字第 535 號對於警察勤務條例實施臨檢就有完整解釋，裡面寫明「臨檢進行前應對受臨檢人、公共場所、交通工具或處所之所有人、使用人等在場者告以實施之事由，並出示證件表明其為執行人員之身分。」

▼有網友PO出疑似杜男說警察過年正在衝業績。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）

▼杜男在YT上的影片已有8萬人觀看。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲▼杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自YOUTUBE）

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關鍵字：臨檢,警察職權行使法,文山,台北,路檢,違法

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